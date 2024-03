Amazon: MEGA PROMOZIONE su Frigorifero Samsung EcoFlex

Il tuo frigorifero vecchio ha dato forfait dopo che lo hai aperto per gli attacchi di cibo anche alle due di notte? Di certo non puoi tenere il cibo sul ripiano o in una botte di sale, te ne serve uno nuovo. Non vuoi spendere un capitale che consumi il tuo stipendio? Guarda caso, la fortuna ogni tanto gira dalla tua parte. Su Amazon trovi il Frigorifero Samsung EcoFlex in promozione!

Il frigorifero è alto due metri, quindi puoi riempirlo quanto vuoi, ed ha una capacità di 390 litri, oltre che una larghezza di 59,5 cm. Il design è pulito, elegante lineare, ma se vuoi qualcosa si eccentrico puoi sempre coprirlo di calamite.

Caratteristiche del frigorifero in promo su Amazon

Il frigorifero EcoFlex ha sicuramente molte più funzioni di quanto ti aspetti. Grazie alla tecnologia SpaceMax isolante, potrai conservare gli alimenti tenendoli a lungo (non superare comunque le date di scadenza) senza dover occupare spazio extra. Una delle caratteristiche fantastiche di questo frigorifero è la funzione AI Energy Mode. Essa si attiva tramite l’app SmartThings e ti darà la possibilità di non sprecare energia inutile, monitorando i consumi del frigorifero e facendoti risparmiare una bella sommetta sulla bolletta.

Il frigorifero ha anche la funzione Total No Frost: mai più pulizie per ghiaccio nel frigo! Il Compressore Digital Inverter, che ha ben 20 anni di garanzia, regola poi la velocità del raffreddamento in base alla quantità di cibo in modo silenzioso, senza produrre rumori fastidiosi. C’è anche il sistema All Around Cooling che assicura un freddo uniforme in ogni angolo, cosicché anche il barattolo dimenticato posizionato in fondo sia ancora perfettamente conservato.

Questo è il tuo momento! Cambia l’aspetto della cucina, opta per un modello più smart e acquista in promozione il frigorifero Samsung EcoFlex sullo store Amazon. Quanto costa? Adesso il suo prezzo è scontato per breve tempo a 662,00€ (clicca qui per acquistare il tuo frigo), somma pagabile anche a rate con Cofidis.