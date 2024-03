TIM, le offerte a marzo 2024 sono FOLLI: ci sono 150 giga al mese

Fatte di tanti contenuti ma soprattutto di una qualità eccezionale tipica del brand, le promozioni attuali di TIM stanno andando a ruba. Sono numerosi infatti gli utenti che si sono ravveduti dopo aver lasciato TIM per un altro gestore, tornando quindi sui propri passi. Stando alle ultime indiscrezioni, queste promo che sono state in grado di far cambiare idea a molte persone sono ancora disponibili sul web.

I nomi da ricordare sono appunto quelli delle Power, due offerte distinte e separate che però riescono ad avere un unico comune denominatore: la qualità. Anche la convenienza è uno degli aspetti principali delle due soluzioni mobili, ad oggi disponibili per prezzi molto più accessibili rispetto al solito.

TIM ha sbancato ancora una volta: sono disponibili le Power con tutto incluso

Stanno continuando a produrre grandi effetti le offerte mobili di TIM che infatti sono state sottoscritte da più persone. Il numero di utenti che sta tornando sui propri passi dopo aver abbandonato questo gestore è davvero enorme. Il merito è da attribuire a due offerte in particolare che prendono il nome di Power. La prima, la Iron, è quella che offre qualche contenuto in meno ma ad un prezzo strepitoso. La seconda, che invece si chiama Supreme Web Easy, garantisce contenuti in più e sempre con un prezzo molto vantaggioso.

Partendo dalla prima delle due offerte, il prezzo mensile equivale a 6,99 €. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione e 100 giga in rete 4G per navigare. La seconda offerta si distingue per il prezzo, che sale a 7,99 €, ma soprattutto per i giga che sono 150. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

La vera sorpresa è che entrambe sono gratuite per il primo mese. Solo chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad può sottoscriverle.