CoopVoce offerte marzo 2024: le migliori promo fino a 100GB

La volontà da parte di CoopVoce sembra essere molto chiara: prendersi anche il mercato riguardante un’altra categoria di persone. Ci sono infatti in giro tanti utenti che non necessitano di troppi contenuti e che per far fronte alla loro esigenza devono per forza attenersi alla loro vecchia offerta mobile. Questo chiaramente non sarebbe un problema se non fosse che i prezzi delle vecchie promozioni risultano troppo alti e non commisurati al quantitativo di contenuti al loro interno.

Per tale motivo CoopVoce è intervenuto e, in quanto gestore virtuale, ha sorpreso tutti ancora una volta grazie al prezzo. È nata proprio per questa particolare tipologia di persone la nuova EVO 10.

CoopVoce: la nuova EVO 10 è inedita, costa 4,90 € al mese ed offre tutto

Chi non avesse capito la strategia di CoopVoce, può dare uno sguardo alle offerte base degli altri gestori. Dopo aver fatto questo sarà sicuramente tutto più chiaro, siccome i prezzi risultano smisurati rispetto a quanto offerto. Il provider virtuale ha deciso di prendersi cura anche di chi non vuole troppi giga magari per risparmiare e soprattutto perché le sue esigenze non ne necessitano.

È nata con questo scopo l’ultima EVO 10, attualmente disponibile sul sito ufficiale ma solo per un periodo di tempo limitato. Fino al prossimo 3 aprile infatti tutti possono sottoscriverla liberamente beneficiando dei suoi contenuti.

Ad un prezzo mensile di soli 4,90 € per sempre, chi sottoscrive tale promozione mobile di CoopVoce può avere tutto. Si parte innanzitutto con i minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi per terminare con 1000 SMS verso tutti e 10 giga in 4G per Internet. Fino alla data di scadenza di questa offerta, non c’è alcun costo di attivazione da pagare pagare e inoltre c’è anche un regalo: il primo mese ve lo regala CoopVoce.

Questa è un’offerta inusuale, ma per chi volesse qualcosa di più ci sono diverse altre soluzioni disponibili nella gamma EVO.