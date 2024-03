La nuova tecnologia delle batterie al litio-zolfo potrebbe cambiare per sempre non solo dispositivi di piccole dimensioni ma anche le auto elettriche. Sarà possibile ricaricarle in meno di cinque minuti. Al momento ci vogliono ore ma i ricercatori fanno passi da gigante.

Le batterie al litio-zolfo sono una delle poche tecnologie che un giorno potrebbero sostituire le batterie agli ioni di litio utilizzate nella maggior parte della tecnologia di consumo e dei veicoli elettrici in commercio. Riescono a fornire più energia e l’uso dello zolfo implica vantaggi soprattutto economici.

Non mancano i problemi anche con queste batterie innovative. A volte la carica per mantenere lo stato di carica raggiunto fa fatica. O ci mette ore a ricaricarti al contrario di quanto previsto e promesso dai ricercatori. Il nuovo studio, tuttavia, cerca di affrontare quest’ultimo problema. Con l’aiuto di un nuovo tipo di catalizzatore, fatto di un materiale di carbonio e cluster di cobalto-zinco, i ricercatori sono riusciti a realizzare una batteria potente che garantisce la carica raggiunta in cinque minuti.

Auto elettriche: le batterie allo zolfo permetteranno di ricaricarle in circa cinque minuti

“La nostra svolta ha il potenziale per rivoluzionare le tecnologie di stoccaggio dell’energia e far progredire lo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni per varie applicazioni”, dichiara Shizhang Qiao dell’Università di Adelaide, che ha guidato la ricerca.

L’intento è sperimentare queste nuove batterie in particolare su aerei, sia elettrici che tradizionali, droni e altri veicoli simili. La società Gelion sembra molto interessata ad occuparsene. “Sta emergendo il forte riconoscimento dell’importanza della tecnologia Li-S nella transizione energetica e della scala commerciale prevista del mercato”, ha confermato l’amministratore delegato di Gelion. Quest’ultimo fa notare che molte delle applicazioni previste per l’uso di queste nuove batterie punteranno soprattutto su peso e sicurezza. “Il potenziale è noto da tempo, ma raggiungere i vantaggi prestazionali delle batterie Li-S non è semplice”.