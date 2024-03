L’annuncio di Google sull’integrazione di Gemini nella suite Workspace, in particolare su Gmail, non ha sorpreso la comunità tecnologica. L’azienda aveva precedentemente anticipato questo intervento che rientra nella sua strategia più ampia per avanzare nel settore dell’intelligenza artificiale. Questa mossa segue l’esempio di Microsoft con Copilot, integrando Gemini in vari servizi per migliorare l’esperienza degli utenti.

Nello specifico, il nuovo piano One AI Premium offre a tutti gli utenti la possibilità di accedere a Gemini Advanced, il modello AI più sofisticato sviluppato da Google. Questo non solo potenzierà Gmail, ma anche altre funzioni di Google, tra cui Documenti, Presentazioni, Fogli e Meet. Questa integrazione permette agli utenti di eseguire compiti specifici direttamente all’interno delle applicazioni, risparmiando tempo e semplificando il flusso di lavoro.

Gemini arriva su Gmail

L’obiettivo principale dell’iniziativa di Google è aumentare la produttività, consentendo agli utenti di comporre email più velocemente e di riassumere in modo efficiente lunghe conversazioni di posta elettronica, estrarre informazioni cruciali e porre domande pertinenti. Con l’introduzione di queste nuove funzioni, Gemini agirà proprio come un assistente virtuale in grado di supportare le diverse attività sul Workspace. In relazione a questi cambiamenti, Google ci ha tenuto a ribadire che continuerà a proteggere la privacy dei suoi utenti impedendo che dati e i prompt generati vengano utilizzati senza consenso per addestrare altri modelli di intelligenza artificiale.

Attualmente, le funzioni avanzate offerte da Gemini AI sono disponibili solo per gli abbonati al piano AI Premium in lingua inglese. Per la lingua italiana, invece, sembra che bisognerà attendere ulteriori sviluppi. Google sta già lavorando per ampliare la disponibilità di Gemini, ma se siete particolarmente pazienti e non riuscite ad aspettare oltre, è possibile utilizzare Gemini in Gmail anche in Italia attraverso l’uso di una VPN che consente di cambiare l’indirizzo IP e accedere a Internet tramite un server americano.

L’arrivo di Gemini su Gmail rappresenta un miglioramento esponenziale per l’esperienza utente attraverso l’uso della tecnologia AI e dei suoi strumenti del tutto innovativi. Aggiornamenti come questo sono importanti per favorire l’evoluzione delle attività digitali. Non bisogna però dimenticare che ogni tipo di espansione tecnologica deve essere supportata da un’attenzione costante alla sicurezza e alla privacy di tutti gli utenti.