SwitchBot: sconti speciali con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

SwitchBot, azienda leader nel settore della produzione di prodotti in grado di rendere la casa una vera e propria smart phone, ha aderito alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, applicando una serie di sconti ai prodotti più rappresentativi del proprio catalogo.

Tutte le riduzioni di cui vi parleremo nell’articolo sono da considerarsi attive dal 20 al 25 marzo, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili. In aggiunta all’offerta prevista per l’evento, SwitchBot ha condiviso un codice che permetterà di ridurre ulteriormente il risparmio, raggiungendo un nuovo livello di spesa. Vediamo le migliori riduzioni attive.

SwitchBot: ecco gli sconti disponibili su Amazon

SwitchBot K10+ è il robot aspirapolvere/lavapavimenti (qui la nostra recensione) di piccole dimensioni, capace di mappare correttamente gli ambienti, sfruttando la navigazione LiDAR e di svuotare il serbatoio in completa autonomia. La potenza di aspirazione sufficiente, pari a 2500Pa, e la compatibilità con gli assistenti vocali, rappresentano il plus da non sottovalutare, per riuscire ad ottenere incredibili risultati. Il prodotto è in offerta su Amazon (a questo link) a 349 euro, applicando il codice TECSPRING, sarà possibile spendere solamente 325,49 euro (il listino è di 499 euro).

SwitchBot Outdoor Meter è un igrometro/termometro da esterno (nessuno vi vieta però di utilizzarlo all’interno), con una portata di ben 120 metri, e possibilità di collegarsi allo stesso tramite il bluetooth del proprio dispositivo mobile. I dati possono essere esportati gratuitamente, mentre la batteria ha una dara di circa 2 anni dall’attivazione. Il suo prezzo di listino è di 19,99 euro, Amazon l’ha scontato a 14,99 euro, mentre applicando il codice TECSPRING, sarà possibile spendere solamente 13,94 euro (disponibile a questo link).

SwitchBot Hub 2 è il centro nevralgico delle misurazioni, un piccolo accessorio da utilizzare all’interno della vostra abitazione, che permette di misurare la temperatura e l’umidità, con visualizzazione dei dati da remoto, grazie al collegamento diretto alla rete WiFi (solo 2.4GHz), oltre alla piena compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Il suo listino sarebbe di 99 euro, in questi giorni è scontato a 79,99 euro, applicando però il codice TECSPRING sarà possibile spendere solamente 55,79 euro a questo link.

Tra i vari prodotti disponibili da SwitchBot troviamo anche un kit per la sicurezza, al cui interno sono disponibili il tastierino numerico, la serratura da collegare alla porta e l’HUB mini, strumento essenziale per permettere il controllo da remoto. Tutto questo viene commercializzato a 229,99 euro, scontato nel periodo da Amazon a 172,99 euro, ma con il codice TECSPRING, la spesa scende a soli 160,42 euro. Lo potete acquistare qui.

In ultimo parliamo di SwitchBot Curtain 3, un apritende intelligente, controllabile direttamente dallo smartphone, che fungerà in un certo senso da telecomando bluetooth. L’applicazione mobile permette la programmazione degli eventi, impostando ad esempio anche un timer, tuttavia per il controllo tramite il WiFi è necessario aggiungere uno SwitchBot Hub, acquistabile a parte. A prescindere da ciò il suo listino sarebbe di 89 euro, con la Festa delle Offerte abbiamo assistito alla riduzione a 67 euro, mentre applicando il codice TECSPRING si spenderanno solamente 62,77 euro direttamente premendo questo link.