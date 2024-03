Poste Italiane sta rivoluzionando il concetto di ufficio postale con il lancio del cosiddetto Progetto Polis. Questo programma mira a trasformare gli uffici postali tradizionali in centri polifunzionali. Ovvero, centri mirati ad offrire una vasta gamma di servizi per soddisfare le esigenze delle comunità locali. Le novità introdotte promettono di rendere gli uffici postali non solo luoghi di spedizione e pagamento, ma veri e propri centri di servizio per i cittadini del territorio.

Il Progetto Polis si propone così di creare uno sportello unico in tutti quei comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, che rappresentano il 90% del totale. Questo nuovo modello di servizio consentirà ai residenti di accedere a una pluralità di servizi rivolgendosi semplicemente ad un unico canale. Tra le nuove funzioni offerte, vi sarà la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali, semplificando così le procedure burocratiche per i cittadini. Una novità che sicuramente sarà accolta con grande entusiasmo, soprattutto considerati gli attuali lunghi tempi di attesa anche per la semplice richiesta di passaporto.

Poste Italiane e progetto Polis: il futuro degli Uffici Postali

Uno degli elementi chiave del Progetto Polis ideati da Poste Italiane sono i totem multifunzionali, che verranno installati in circa 1.500 uffici postali. Questi totem assumeranno la funzione di “uffici del turismo” per i comuni con meno di 15.000 abitanti, e si occuperanno di offrire agli utenti informazioni dettagliate sul territorio circostante. Utilizzando l’intelligenza artificiale, i totem saranno in grado di rispondere alle domande dei turisti anche nella loro lingua madre, migliorando così l’esperienza complessiva del cliente.

Oltre ai totem multifunzionali, il Progetto Polis prevede anche l’installazione di 7000 ATM Postamat e 500 locker per il ritiro dei pacchi 24 ore su 24 presso gli uffici postali. Tutti servizi integrati che mirano a migliorare l’efficienza e la convenienza per i clienti, cosicché questi ultimi possano accedere con facilità ai servizi postali in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ma non è tutto, Poste Italiane ha anche annunciato piani per promuovere la cultura e il rispetto dell’ambiente attraverso la creazione di spazi esterni per iniziative culturali, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Insomma, il Progetto Polis rappresenta un importante passo avanti per Poste Italiane e per tutti i comuni italiani. Questi uffici postali infatti, grazie alle ultime innovazioni si preparano a diventare veri e propri centri di servizio per le comunità locali.