Le SSD sono le memorie che oramai tutti utilizzano poiché presentano delle caratteristiche molto più performanti rispetto ai classici Hard Disk; per cui le persone sono quasi obbligate ad acquistarle proprio per questi motivi. Il fatto che le SSD siano così affidabili ha spinto tutti coloro che volevano delle prestazioni migliori a richiederne una facendo si che il prezzo di quest’ ultime sia in diminuzione.

Dato che le richieste continuano ad arrivare ha fatto salire di molto i prezzi cosicché le aziende potessero guadagnare di più; infatti in America si pensava che i profitti sarebbero aumentati del 55% nei prossimi anni. Le case produttrici riuscirono in breve tempo a far riprendere interesse per le memorie NAND in modo da avere un aumento in termini di produzione da ottobre a dicembre 2023.

SSD, aumento significativo per tutti i modelli

Le aziende che hanno adottato questo metodo hanno visto un aumento dei loro ricavi del 24,5% in generale; Samsung, ad esempio, ha avuto un aumento del 44,8% dei ricavi, ma anche SK Hynix e Solidigm che hanno visto un aumento del 33,1%. Il fatto che questi prezzi siano in aumento spinge i compratori a posticipare l’ acquisto delle SSD dato che altrimenti le comprerebbero a prezzi ben più alti del normale. L’ aumento di cui stiamo parlando è tra i 10 e i 20 euro per ciascun prodotto che abbia una memoria abbastanza capiente. Questo fenomeno è rimasto costante nel primo trimestre di qualsiasi anno andiamo ad esaminare, per cui dobbiamo aspettare ancora un po’ per avere dei prezzi più accessibili e che rispettino il valore reale dei dispositivi in vendita.

L’ aumento dei prezzi ha spinto alcune persone anche a vendere le SSD in modo illegale riuscendo quindi ad avere un prezzo più basso rispetto a quello di mercato. Ovviamente questo è comunque un altro motivo che hanno portato le aziende a diminuire i prezzi che nei prossimi mesi dovrebbero essere molto più bassi.