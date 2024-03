Il colosso sudcoreano Samsung è ormai pronto a far debuttare ufficialmente in India e in Bangladesh un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy F55 e ora quest’ultimo è apparso sul sito ufficiale di Samsung. Secondo quanto riportato, sembra che questo nuovo device sia in realtà una versione re-branded di un altro device annunciato da poche settimane dall’azienda, ovvero il Samsung Galaxy A55. Vediamo qui di seguito tutte le informazioni emerse fino ad ora.

Samsung Galaxy F55, il re-branded di Samsung Galaxy A55 sta per arrivare

Uno dei prossimi smartphone di casa Samsung sarà il nuovo Samsung Galaxy F55 e, a quanto pare, sarà una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda. Come già accennato in apertura, sembra che sarà un re-branded del Samsung Galaxy A55, il quale è stati annunciato sul mercato soltanto poche settimane fa.

Il nuovo smartphone, come già detto in apertura, è ormai prossimo al debutto ufficiale, dato che è stato avvistato sulla pagina di Samsung. Si quest’ultima lo smartphone è stato riportato con il numero di modello SM-E556B/DS e questo significa che è probabile che sarà presente il supporto al dual sim. Come già detto, le specifiche di questo device dovrebbero essere pressoché le stesse del Samsung Galaxy A55. Vi riassumiamo quindi qui di seguito le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy F55 – presunte specifiche tecniche