Laptop trasformato in una console portatile: progetto record

Un utente è riuscito a trasformare il proprio PC laptop da gaming in una console portatile per videogiocare, impresa record

Quando si parla di console da gaming e videogiochi viene ovviamente spontaneo pensare alle classiche console da casa che abbiamo nei salotti come ad esempio PS5 e Xbox, mentre se parliamo di gaming portable i primi nomi che ci saltano in mente sono Steam Deck o Nintendo DS, senza scomodare il PC che ovviamente se in un allestimento ad alte prestazioni costituisce la console da gioco senza compromessi per eccellenza in grado di garantire il massimo possibile a chi la usa.

Un utente però ha deciso di sfidare l’ingegneria unendo il mondo portatile al mondo PC, uno youtuber ha infatti trasformato un laptop in una console da gaming portatile sfidando l’ingegneria che c’è dietro ma vincendo la sfida in quello che è senza alcun dubbio un progetto oltremodo avvincente.

Laptop da gioco portatile

L’utente dal nome TommyB ha deciso di trasformare un laptop in una console da gioco portatile, per farlo ah riciclato una vecchia scheda madre con processore Intel Core i7 di 11esima generazione, prodotta da Framework, marchio presente anche in Italia dallo scorso agosto.

La vera sfida è stata però legata alla questione alimentazione, che ha visto alla fine l’implementazione di una batteria prodotta sempre da framework, per quanto concerne invece i controller, invece che affidarsi a soluzioni preesistenti, l’utente ha sfruttato librerie open source e un hardware apposito per costruire i propri, arrivando ad avere un progetto decisamente avvincente.

Ora l’utente si sta lanciando nella sfida della gestione delle risorse della console, così come l’ottimizzazione dei materiali che la compongono, in modo da migliorare l’insieme presente, ovviamente se avete bisogno di una console portatile fate prima a comprare uno Steam Deck, in questo caso la reale soddisfazione non è tanto nell’uso quotidiano bensì nel riuscire a portare a termine un progetto che sfida le leggi dell’ingegneria elettronica e dell’informatica.