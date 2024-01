MSI è pronta ad entrare con prepotenza nel mondo dei giochi portatili per PC, tutto questo grazie ad una nuova console portatile. In un video Instagram, l’azienda avrebbe anticipato un nuovo prodotto che sembra essere pronto a rivaleggiare con lo Steam Deck di Valve. La clip mostra inizialmente il misterioso prodotto avvolto nell’oscurità; le uniche parti visibili sono due cerchi illuminati al neon che sembrano essere le manopole di controllo.

Tuttavia, se si da un’occhiata un po’ più da vicino e si alza la luminosità, si riescono a vedere i contorni di quello che sembra essere proprio un palmare da gioco. Continuando poi il resto del teaser mostra l’apparente involucro del dispositivo. “Sta arrivando una nuova razza di draghi MSI”, aggiunge l’azienda nel suo post di Instagram.

Alcune ore dopo su X è uscito un nuovo leak, come potete vedere qui di seguito, il nome della prima console portatile di MSI dovrebbe essere “Claw”.

MSI diventerà quindi l’ultima azienda di PC a intraprendere questa strada, tutto è iniziato con lo Steam Deck di Valve arrivato nel febbraio 2022. Da allora, anche Asus e Lenovo hanno lanciato i propri prodotti rivali, ROG Ally e Legion Go, dove entrambi utilizzano i chip Ryzen Z1 Extreme di AMD. Il post su Instagram di MSI indica che l’azienda intende mostrare ufficialmente il suo nuovo prodotto al CES della prossima settimana a Las Vegas.

Ecco la nuova console portatile di MSI, cosa possiamo aspettarci

Varie voci di corridoio ci dicono che questa nuova console portatile possa avere un processore Intel, forse all’interno della serie Meteor Lake o Core Ultra, al posto della classica soluzione APU Ryzen di AMD, già vista in altre console, ma al momento non ci sono ancora informazioni sicure al riguardo.

È sempre difficile ottenere informazioni da questi teaser, ma compare quantomeno una presa per jack da 3,5mm e forse connettività via Thunderbolt, visto che si intravede il simbolo presso una porta. Nel caso venisse confermata, sarebbe interessante la scelta di optare per un SoC Intel, che potrebbe avere performance superiori in termini di scheda grafica integrata.