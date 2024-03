Apple iPhone 15: sconto FOLLE con la Festa delle Offerte di Primavera di AMAZON

Apple iPhone 15 resta ancora oggi uno degli smartphone più richiesti e desiderati da parte del pubblico, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, ed allo stesso tempo si ritrova a proporre specifiche tecniche di altissimo livello a tutti i consumatori.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un’offerta applicata sulla variante da 128GB, ricordiamo infatti che lo stesso modello differisce per la presenza di un quantitativo di memoria interna differente; oggi invece, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, è prevista la riduzione sul prodotto da 512GB di memoria interna (non è espandibile, quindi il quantitativo di giga non potrà essere cambiato).

Apple iPhone 15, lo sconto è pazzesco

Apple iPhone 15 è lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi, un prodotto eccellente che purtroppo però ha avuto un costo sempre troppo elevato rispetto a quanto gli utenti possono effettivamente spendere. Da sapere infatti che, la variante da 512GB almeno, avrebbe un costo di listino di 1359 euro, che viene fortunatamente ridotto da Amazon del 18%, fino a raggiungere solamente 1186 euro. Lo potete trovare direttamente qui.

Le specifiche tecniche di un prodotto dall’appeal tanto elevato sono tra le migliori in circolazione, poiché comunque parliamo di un device dal design innovativo, realizzato con vetro a infusione e alluminio, è completamente a prova di schizzi (gocce o polvere), integrando comunque un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, che risulta essere doppiamente luminoso rispetto al modello precedente. Non manca all’appello un eccellente comparto fotografico, tra cui un sensore principale da 48 megapixel, che viene a sua volta affiancato da un sensore teleobiettivo 2X, utile ad esempio per scattare istantanee da lontano senza particolari difficoltà.