Amazon: chiuso sito web che vendeva recensioni fasulle

Se dobbiamo acquistare qualcosa, ancor prima di leggerne le caratteristiche, guardiamo le recensioni. La nostra cieca fiducia è stata però spezzata dalla circolazione delle recensioni fasulle, capaci di influenzare le decisioni d’acquisto creando disagio tra gli utenti. Una sentenza del Tribunale di Milano, pochi giorni fa, ha portato ad una svolta positiva per Amazon nella lotta contro le fake review.

Il caso coinvolge il sito Realreviews.it, chiuso definitivamente su richiesta di Amazon, che ha ottenuto un successo significativo in tribunale. Il sito è stato accusato di favorire la pubblicazione di recensioni a cinque stelle in cambio di rimborsi completi per i prodotti acquistati su Amazon. Questo sistema non solo ingannava i consumatori, ma danneggiava anche la reputazione di Amazon e dei suoi venditori.

La vittoria di Amazon e le leggi contro la concorrenza sleale

La sentenza del Tribunale di Milano ha dichiarato che Realreviews.it agiva in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, sottolineando la necessità di contrastare le recensioni false per garantire un processo d’acquisto affidabile. Questo trionfo legale è solo una delle molte azioni intraprese da Amazon per combattere le recensioni false.

Claire O’Donnell, direttrice di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon, ha enfatizzato l’importanza di questa sentenza nel rendere il processo d’acquisto più affidabile. Anche la Procura della Repubblica di Milano sta indagando sul caso della crescita del fenomeno delle recensioni false. Dalle prime analisi, sii stima che ci siano più di 11.000 siti e canali social dove operano specialisti della frode. Le accuse ipotizzate includono truffa aggravata e turbata libertà del commercio.

Le nuove regole europee, in particolare la direttiva Ue 2019/2161, impongono inoltre ai gestori dei servizi online di garantire l’autenticità delle recensioni dei consumatori. Devono assicurarsi che esse provengano da persone reali che hanno effettivamente acquistato e utilizzato il prodotto. Ciò pone una maggiore responsabilità sui fornitori di piattaforme di recensioni che devono lavorare per offrire la massima trasparenza e fiducia nel processo d’acquisto su Amazon e su altri store.