Monitor SAMSUNG scontato di 100 euro su AMAZON

La Festa delle Offerte di Primavera è ufficialmente iniziata su Amazon, sono davvero tantissimi gli sconti che gli utenti possono cogliere al volo per riuscire a spendere poco, o comunque risparmiare più del previsto. Tra le occasioni notiamo la presenza di un monitor Samsung di ottima qualità, oggi scontato di circa 100 euro sul valore iniziale.

Il modello in questione è il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG322), appartiene alla serie Odyssey, di punta per quanto riguarda il segmento gaming, ed è caratterizzato dall’ampio display da 24 pollici di diagonale, mantenendo comunque una tecnologia IPS LCD con risoluzione FullHD a 1920 x 1080 pixel. Il refresh rate è molto elevato, si ferma a 165Hz, con una risposta di 1 millisecondo, grazie anche alla piena compatibilità con AMD Freesync Premium.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere oggi sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale, oltre a scoprire le tantissime offerte esclusive della giornata.

Samsung: il monitor gaming è di ottima qualità

Il monitor oggetto del nostro articolo viene commercializzato su Amazon ad un prezzo di listino di circa 249 euro, una cifra che risulta essere perfettamente allineata con le qualità del prodotto stesso, ma che allo stesso tempo è stata fortemente ridotta dall’e-commerce, fino al valore finale di soli 149,90 euro (sconto pari al 40%). Per acquistare, dovete collegarvi subito qui.

Nella parte posteriore si trova una buona dotazione di connettori, tra cui spiccano una HDMI, una Display Port ed anche un ingresso audio come jack da 3,5mm. La versione in promozione è del 2023, parliamo quindi di un dispositivo estremamente recente, che garantisce la regolazione in altezza, così da facilitare il posizionamento praticamente dovunque si desideri, e non limitare l’utilizzo da parte dell’utente finale stesso.

Coloro che lo acquisteranno avranno anche la possibilità di approfittare della garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni singolo difetto di fabbrica, eventualmente scoperto in fase di utilizzo.