Al giorno d’oggi tutti noi ascoltiamo una discreta quantità di musica ogni giorno, solo che alle volte può capitare di ascoltare una canzone in radio senza conoscerne il titolo e poi di voler cercare sulle nostre piattaforme di streaming musicale per poterla riascoltare.

Ecco dunque che YouTube Music ha deciso di inserire all’interno della propria applicazione uno strumento di ricerca già presente in altre piattaforme ma decisamente molto apprezzato, stiamo parlando della possibilità di cercare le canzoni canticchiandole direttamente nel microfono del nostro smartphone, una funzione che ci consente dunque di trovarle senza conoscere necessariamente il titolo.

Funzione già esistente ma utilissima

La funzione in questione è stata introdotta già in passato da Google nella propria ricerca vocale nel 2020, quest’ultima sfrutta l’intelligenza artificiale che analizzando quello che andrete a canticchiare troverà la migliore corrispondenza con le canzoni presenti nel database restituendo poi possibili risultati con anche la percentuale di corrispondenza trovata.

Ed ecco dunque che YouTube Music d’ora in avanti farà la stessa identica cosa, infatti ora per gli utenti sarà presente nella sezione ricerca un tasto a forma di onda sonora in alto a destra che si è cliccato attiverà la ricerca sonora consentendo all’utente di canticchiare la canzone che desidera ritrovare per poi ricevere le varie opzioni con percentuale di pertinenza.

Al momento la funzione non è disponibile per tutti ma soltanto per gli utenti iOS, il roll out però renderà quest’ultima disponibile per tutti nell’arco di poco tempo, dovrete solo avere pazienza e presto questa nuova feature arriverà anche per Android.

Si tratta dell’ennesima implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle applicazioni di uso comune, in questo caso l’utilità di questa funzionalità è a dir poco fuori discussione dal momento che non sarà più necessario conoscere il titolo delle canzoni che ascoltiamo per caso ma che vogliamo riascoltare in un secondo momento.