Bosch è una delle realtà più famose e consolidate nell’ambito dell’utensileria professionale o per il fai-da-te, i prezzi dei suoi prodotti sono generalmente più alti del normale, proprio per la grande qualità, ecco svelato il motivo per cui è importante riuscire ad approfittare dei rari sconti che Amazon decide di attivare durante le sue promozioni.

Oggi vi vogliamo parlare di un set di avvitamento, ovvero un insieme di piccoli accessori da utilizzare per avvitare viti di vario genere, o da eventualmente utilizzare con il trapano. Il prodotto viene distribuito in una comoda valigetta in plastica, atta a conferire una maggiore robustezza durante il trasporto, evitando che si possa rovinare o rompere il contenuto, ma senza andare comunque ad arrecare troppo fastidio in termini di dimensioni generali.

Bosch: che prezzo basso per questo set

Il set in questione avrebbe un prezzo di listino che si aggira attorno ai 54,50 euro, come vi abbiamo anticipato più che proporzionato alla qualità generale del prodotto stesso, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotto da Amazon, sino a raggiungere un valore finale tutt’altro che elevato. La spesa che l’utente si ritroverà a sostenere corrisponde a soli 20,16 euro, ed è disponibile a questo link.

All’interno della confezione si possono trovare 43 pezzi differenti, realizzati in lega di acciaio e plastica, dalla lunghezza standardizzata di 35 o 25 millimetri. Nello specifico parliamo di 32 bit di avvitamento da 25 millimetri, 6 bit di avvitamento da 50 millimetri, 3 gira dadi, 1 portabit magnetico universale con funzione Quick Change ed un 1 portabit magnetico universale.

E’ un set molto pratico e funzionale, alla portata di ogni consumatore per la sua estrema semplicità di utilizzo, oltre che per la vasta compatibilità con un numero impressionante di accessori.