Lenovo IdeaPad 3 è un notebook disponibile su Amazon a bassissimo costo, un prodotto che riesce a concentrare al proprio interno specifiche tecniche di ottimo livello, ed allo stesso tempo non richiedere il pagamento di cifre troppo elevate per l’acquisto.

Il modello dispone di un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, qualitativamente discreto e dai colori sufficientemente calibrati, il processore è un Intel Core i3 di 11esima generazione, che viene affiancato da 512GB di memoria interna su SSD ed anche 8GB di RAM, pronti a permettere discrete prestazioni generali.

Lenovo IdeaPad 3: il notebook più economico

Durante la Festa delle Offerte di Primavera è davvero possibile risparmiare su ogni acquisto, infatti il Lenovo IdeaPad 3 viene commercializzato a soli 399 euro, con una riduzione di circa 300 euro sul valore originario di listino, previsto di 699 euro. Acquistatelo subito premendo qui.

Per la fascia di prezzo di posizionamento sono innumerevoli i punti di forza del prodotto, a partire ad esempio dal lettore di impronte digitali, utile sopratutto per accedere al sistema con maggiore sicurezza ed affidabilità, rispetto alla semplice password, oppure l’otturatore fisico della fotocamera posta sopra il display.

Gli utenti interessati all’acquisto devono sapere che la scheda grafica è integrata direttamente sulla scheda madre, e che su Amazon volendo sono disponibili modelli differenti con un quantitativo di RAM e ROM variabile, così da riuscire a personalizzare al massimo l’esperienza. Gli 8GB di RAM di cui sopra sono divisi in due slot da 4GB l’uno, in questo modo, a meno che non siano a loro volta saldati, possono essere rimossi per espandere la memoria fino a 12GB complessivi. Lo stesso discorso vale per l’SSD, che risulta essere espandibile fino a 1TB, ricordando essere M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVME.