Anche se il rilascio dei nuovi Samsung Galaxy S24 è avvenuto qualche mese fa, il gigante tecnologico sembra non voler riposare sugli allori e proietta già lo sguardo verso il futuro con i Galaxy S25. I futuri dispositivi del colosso promettono già di portare ulteriori miglioramenti e innovazioni rispetto alla precedente serie.

Secondo le informazioni fornite dal rinomato insider coreano Yeux1122 su Naver, i Galaxy S25 rappresenteranno un importante passo avanti nel panorama degli smartphone di fascia alta prodotti da Samsung. Dopo un triennio in cui il design dei dispositivi di punta dell’azienda sudcoreana è rimasto sostanzialmente invariato, sembra che finalmente si stia progettando di apportare significative modifiche sia al design che per quanto riguarda la forma dei nuovi dispositivi.

Quali sono le novità in arrivo per i dispositivi Samsung?

È stato confermato che le dimensioni del display del modello base Galaxy S25 aumenteranno rispetto al suo predecessore, passando da 6,2″ a 6,36″. Questo cambiamento potrebbe essere interpretato come una risposta alle critiche emerse nei confronti dei Galaxy S24, considerati “deludenti” a causa della mancanza di novità significative. Inoltre, sembra che questo adeguamento delle dimensioni sia in linea con le prime voci riguardanti gli iPhone 16, i quali dovrebbero presentare una diagonale dello schermo più ampia passando da 6,1″ a 6,3″ per il modello Pro.

Parallelamente, il Galaxy S25 Plus manterrà un display da 6,7″, mentre il modello Ultra non supererà i 6,8″, confermando sostanzialmente le dimensioni dei top di gamma dell’anno precedente. E non è tutto. Un display più grande permetterà di ampliare lo spazio interno del Galaxy S25 base, consentendo potenzialmente l’integrazione di componenti hardware più performanti, un sistema di raffreddamento ottimizzato o una batteria con maggiore capacità. In particolare, sul fronte hardware, sembra che tutti i modelli della serie Galaxy S25 saranno equipaggiati con il nuovo “Dream Chip“, un SoC Exynos 2500 completamente rivisto rispetto al predecessore, promettendo prestazioni e efficienza superiori.

Oltre alle migliorie hardware, è plausibile che Samsung punti anche sull’innovazione software e su alcune funzionalità aggiuntive per differenziare i Galaxy S25 dalla concorrenza. Possibili novità potrebbero includere miglioramenti nell’intelligenza artificiale, nell’esperienza fotografica e nelle capacità di connettività, seguendo la tradizione di Samsung di offrire un ecosistema integrato e all’avanguardia.