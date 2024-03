Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita di poco esponenziale del mercato delle auto elettriche, queste ultime hanno infatti scalato tutte le classifiche di vendita dal momento che tutte le varie aziende automobilistiche hanno iniziato a proporre nel loro listino svariate soluzioni elettriche per riuscire ad accontentare tutti i desideri dei clienti.

Ovviamente anche in Italia questa espansione ha avuto luogo e il numero di auto elettriche circolanti sul suolo italiano è aumentato anno dopo anno, tutto ciò ovviamente legato ai progetti dell’Unione Europea che mirano all’eliminazione dei motori endotermici entro il 2035 dunque l’elettrificazione della rete stradale è a dir poco indispensabile.

A stimolare questa crescita ci hanno pensato poi le varie aziende che producono auto elettriche che hanno dopo anno stanno migliorando la qualità dei prodotti e allo stesso tempo abbassandone il prezzo di vendita, cioè in merito del miglioramento dei processi produttivi che ovviamente standardizzandosi diminuiscono i costi di produzione e e di conseguenza quelli di listino.

Come va il mercato in Italia

sebbene dunque si sia andati incontro a un evidente espansione i dati del mercato delle auto elettriche in Italia non seguono lo stesso andamento che hanno in Europa, il mercato di queste ultime infatti va più a rilento rispetto a quello degli altri Stati europei.

In un rapporto di mercato fatto da RePower emergono i seguenti dati:

66.276 le vetture full electric (BEV) immatricolate nel 2023, con un incremento del 35,11% rispetto al 2020.

(BEV) immatricolate nel 2023, con un incremento del 35,11% rispetto al 2020. 4,2% la quota di mercato rivendicata dalla BEV, ancora molto inferiore alla media europea del 14,6%.

220.188 auto elettriche circolanti in Italia a dicembre 2023.

50.678 punti di ricarica ad accesso pubblico a dicembre 2023, con un netto aumento del 38% rispetto al 2022.

Si tratta di dati oltremodo incoraggianti ma che mostrano come l’Italia sia ancora abbastanza indietro rispetto alla media europea, con un trend in salita ma ancora molto lento.