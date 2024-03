Con l’avvento di Marzo 2024, il panorama delle auto elettriche si anima con interessanti proposte promozionali. In questo articolo, esploreremo cinque vetture che si possono acquistare a meno di 15.000 euro. Si tratta di opzioni decisamente convenienti per chi è alla ricerca di un’auto economica.

Auto elettriche: le proposte più vantaggiose

Le promozioni offerte dalle case automobilistiche rendono possibile l’acquisto di vetture di qualità a prezzi contenuti, sia nel segmento delle auto elettriche che in quello delle tradizionali. A tal proposito le soluzioni più vantaggiose in questo periodo sono:

Dacia Spring Electric: un’opzione accessibile per l’elettrico

Tra le proposte più interessanti spicca la Dacia Spring Electric, il cui prezzo viene notevolmente ridotto per il modello 2024. Al costo di 14.900 euro nella versione Extreme Electric, questa vettura si rivela una scelta accessibile per chi desidera passare all’elettrico. L’ offerta è però vincolata alla rottamazione di un’auto usata da Euro 0 fino ad Euro 4.

Un anticipo di 5.860 euro, seguito da 36 rate da 109 euro, rendono l’acquisto ancora più agevole.

Renault Twingo: tecnologia elettrica a portata di mano

Anche Renault entra nella danza delle offerte, proponendo uno sconto significativo sulla sua Twingo Equilibre E-Tech 100% Electric. Con un prezzo di soli 10.300 euro IVA inclusa, grazie ai contributi statali e aziendali, questa vettura si posiziona come una solida opzione per chi cerca un’auto elettrica a costi contenuti. Senza necessità di anticipo e con un finanziamento agevolato da 36 rate mensili di soli 40,42 euro, l’acquisto diventa ancora più conveniente.

Fiat Panda Hybrid: efficienza a basso costo

La Fiat Panda 1.0 Hybrid, proposta a 12.500 euro, offre un mix di efficienza e convenienza. Grazie ai bonus tricolore e al finanziamento agevolato, questa vettura diventa ancora più accessibile. Con un anticipo zero e 35 rate da 234 euro al mese, la Panda si presenta come un’opzione ideale per chi cerca un’auto economica senza rinunciare alle prestazioni.

Mahindra KUV100: spazio e comfort a prezzi contenuti

Per chi è alla ricerca di spazio e comfort senza spendere una fortuna, la Mahindra KUV100 è un’opzione da considerare. Proposta a 13.995 euro, con un anticipo di 3.202 euro e 84 rate da 179 euro al mese, questa vettura offre un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Citroen C3: stile e convenienza

Chiudiamo la nostra lista con la Citroen C3 versione You PureTech da 83 CV, proposta a 13.850 euro anziché 18.350 euro di listino. Con uno sconto di 4.500 euro, questa vettura combina stile e convenienza. Un anticipo di 3.425 euro, seguito da 35 rate mensili da 69 euro e una rata finale da 10.174 euro, la rendono un’opzione allettante per chi cerca un’auto dal carattere distintivo a un prezzo accessibile.

Insomma Marzo 2024 è sicuramente un mese a dir poco favorevole per chi è alla ricerca di un’auto economica.