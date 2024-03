In questi giorni gli operatori virtuali low cost di telefonia mobile, CoopVoce e VeryMobile, sono impegnati a proporre soluzioni interessanti e convenienti per soddisfare, al meglio, le innumerevoli e varie esigenze dei clienti italiani. Dimostrando, ancora una volta, l’importanza della competitività e dell’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.

CoopVoce e la nuova offerta EXTRA 300

Ma iniziamo da CoopVoce. L’operatore ha da poco annunciato il lancio della sua nuova offerta chiamata EXTRA 300. Questa proposta offre ai clienti la possibilità di godere di minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 300 gigabyte di Internet 4G. Il tutto al prezzo fisso di 9,90 euro al mese, bloccato per sempre.

L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che intendono effettuare la portabilità di numero mobile, sia per i già clienti che desiderano cambiare il loro piano tariffario. Una delle caratteristiche più interessanti della promo è che l’attivazione e il primo mese sono completamente gratuiti. Opzione valida però esclusivamente per coloro che aderiscono entro il 31 gennaio 2024. Gli interessati possono effettuare l’attivazione direttamente online o recandosi presso uno dei 900 punti vendita CoopVoce distribuiti in tutta Italia. In più, per chi preferisce un’opzione più “tecnologica”, è possibile anche scegliere una eSIM. Quest’ ultima elimina la necessità di attendere la spedizione della SIM fisica, abbreviando così i tempi di attivazione.

PosteMobile presenta Creami EXTRA WOW 10

Anche PosteMobile ha lanciato una nuova offerta, si tratta della Creami EXTRA WOW 10. Quest’ ultima è rivolta a coloro che desiderano un equilibrio tra minuti, SMS e l’utilizzo dati, senza dover sottoscrivere piani troppo costosi o con eccessivi gigabyte. Tale proposta è disponibile in esclusiva negli uffici postali fino al 23 gennaio 2024.

Con Creami EXTRA WOW 10, i clienti potranno godere di minuti illimitati per le chiamate, SMS illimitati e 10 gigabyte di Internet 4G+, con velocità fino a 300 Mbps, il tutto al costo mensile di soli 6 euro. È richiesto un costo di attivazione di 15 euro per la SIM, a cui si aggiungono 10 euro per la prima ricarica, che include anche il primo canone mensile. La promo mira a soddisfare le esigenze di coloro che utilizzano il proprio smartphone principalmente per comunicare tramite chiamate e messaggi, ma che desiderano comunque avere a disposizione una quantità sufficiente di dati per navigare su Internet in modo occasionale.