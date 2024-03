Amazon ha annunciato una nuova partnership con GOG (ex Good Old Games) e i suoi sviluppatori per portare una vasta selezione di giochi di GOG sul servizio di cloud gaming Luna. Questa collaborazione porterà una gamma ancora più ampia di titoli ai clienti, che potranno godersi una varietà di giochi, dai classici per PC come Stardew Valley ai titoli AAA più popolari come la serie di The Witcher e Cyberpunk 2077, su qualsiasi dispositivo compatibile.

Un’alleanza per l’intrattenimento digitale

GOG è famoso per il suo enorme catalogo di oltre 9.000 titoli senza DRM per Windows, Mac e Linux. La sua missione è quella di preservare i giochi per sempre, garantendo che i giocatori di tutte le generazioni possano godere dei loro titoli preferiti. L’integrazione di GOG su Luna offrirà ai giocatori un accesso immediato a questi giochi di alta qualità senza necessità di lunghi download, aprendo nuove opportunità sia per gli sviluppatori che per gli editori.

L’aggiornamento imminente di Luna permetterà ai giocatori di sfruttare ulteriori modalità di gioco, consentendo loro di giocare ai titoli GOG che già possiedono o di acquistarne di nuovi attraverso una varietà di dispositivi compatibili, tra cui Amazon Fire TV, Fire Tablet, smart TV Samsung e LG selezionate, dispositivi mobili (iOS e Android) e dispositivi desktop (PC, MacBook, Chromebook). I titoli GOG acquistati tramite Luna saranno dotati di una licenza di gioco tradizionale che consentirà ai giocatori di godersi i giochi non solo su Luna, ma anche di scaricarli e giocarci offline tramite il launcher GOG per PC, offrendo un’esperienza di gioco completa e flessibile.

Questa partnership offre nuove opportunità per gli sviluppatori, che potranno portare facilmente i loro giochi su Luna e raggiungere un pubblico più ampio attraverso un processo di iscrizione semplificato.

GOG e Luna: esplorando nuovi orizzonti di gioco

Pierre Vinson, Senior Director of Strategic Partnerships di Plaion, ha commentato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti una gamma più ampia di scelta e flessibilità nelle modalità di gioco. Con Luna e GOG, vediamo l’opportunità di introdurre i nostri giochi a un nuovo pubblico di giocatori e di sfruttare l’ampia portata di Amazon attraverso Fire TV, Fire Tablet, Twitch e Prime Gaming”.

Gli sviluppatori interessati possono visitare www.gog.com/join-luna per ulteriori informazioni sull’onboarding e la disponibilità dei loro giochi su Luna e sullo store di GOG. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Luna, è possibile seguire la pagina @AmazonLuna su X o consultare il blog amazonluna.blog/.

Per iniziare a giocare su Luna, visita luna.amazon.it e immergiti nell’emozionante mondo dei giochi su cloud.