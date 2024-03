Un servizio online utilizzatissimo da tutta la community è senza alcun dubbio Airbnb, una piattaforma che permette di prendere in affitto un’abitazione con pochi semplici click nel caso ne avessimo bisogno per un’esterna di lavoro o di semplice vacanza.

Ebbene in questi giorni sta avvenendo una piccola rivoluzione sulla piattaforma di locazione più famosa del web, sembra infatti che a seguito di tantissimi feedback, forse troppi, l’azienda sia stata costretta a prendere provvedimenti verso la presenza di telecamere di sorveglianza interne e fonometri all’interno delle abitazioni da dare in fitto, le quali non saranno più consentite, solo all’esterno verrà concesso ma in rispetto totale delle linee guida presenti sulla piattaforma.

La data è fissata

Sul sito ufficiale di Airbnb è presente la seguente comunicazione: “La trasparenza aiuta a instaurare fiducia e a stabilire aspettative chiare tra host e ospiti. Segnalare la presenza di telecamere di sorveglianza, dispositivi di registrazione e fonometri aiuta gli ospiti a sapere cosa aspettarsi durante il soggiorno. Queste regole entreranno in vigore il 30 aprile 2024.”

Dunque la data è fissata, il 30 Aprile le nuove regole entreranno in vigore, non sarà consentito installare telecamere di sorveglianza e dispositivi di registrazione all’interno degli alloggi in affitto nemmeno se tenuti spenti, a maggio ragione dispositivi di acquisizione nascosti.

All’esterno invece sarà permesso solo se però verrà comunicata la loro presenza agli ospiti, per quanto riguarda i fonometri invece, questi sono consentiti solo se in ambienti comuni, segnalati e con posizione perfettamente individuabile e segnalata.

Si tratta di un cambio policy radicale che denota un viraggio all’insegna della trasparenza, in modo che la privacy sia tutelata al massimo per l’utente che va ad alloggiare in un immobile messo a disposizione tramite Airbnb, la quale evidentemente vuole anche tutelare il proprio nome.

Per effettuare gli aggiustamenti del caso sono stati introdotti appositi strumenti per modificare gli annunci presenti.