Apple iPhone 15 è uno smartphone che al giorno d’oggi ha convinto milioni di consumatori all’acquisto, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, ed allo stesso tempo riesce a garantire tra le migliori prestazioni in circolazione.

Come per tutti i prodotti di casa Apple, anche in questo caso lo smartphone si differenzia dagli altri modello per il quantitativo di GB di memoria interna. Un aspetto molto importante da sottolineare, per il semplice fatto che la suddetta non potrà in nessun modo essere incrementata in futuro, data l’assenza dello slot per la microSD. Per questo motivo consigliamo caldamente di prendere seriamente una decisione in merito, onde evitare di trovarsene pentiti in un secondo momento.

Apple iPhone 15: occhio allo sconto Amazon

Sconto più unico che raro vi attende su Amazon per l’acquisto di Apple iPhone 15, infatti il terminale, almeno per quanto ne concerne la variante descritta nel nostro articolo, ha un prezzo consigliato di 979 euro, che viene ridotto del 18%, così da riuscire a spendere una cifra molto più bassa (di circa 180 euro), pari a soli 799 euro. Lo smartphone lo trovate qui.

Le specifiche tecniche restano sostanzialmente le stesse, infatti il prodotto raggiunge un display da 6,1 pollici di diagonale, con una luminosità doppia rispetto alla generazione precedente, e protezione in Ceramic Shield, per la protezione contro urti e graffi di vario genere. Il comparto fotografico è di tutto rispetto, infatti è composto da una fotocamera principale da 48 megapixel, che viene potenziata dalla presenza di un teleobiettivo 2X, mentre sotto il cofano trova posto un chip A16 Bionic di ottimo livello, utilissimo per la gestione delle prestazioni di livello, oltre che per la Dynamic Island, orpello grafico introdotto nell’ultima generazione di smartphone di casa Apple.