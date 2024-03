TIM, uno dei principali operatori telefonici italiani, ha lanciato una nuova offerta mirata a riportare tra i suoi clienti coloro che hanno abbandonato il servizio. L’offerta, denominata Power Iron New, rappresenta un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano usufruire di un ampio pacchetto di servizi a un prezzo davvero conveniente.

L’offerta Power Iron New di TIM offre una vasta gamma di vantaggi a un costo mensile fisso di 6,99 euro. Tra i principali servizi inclusi vi sono minuti illimitati per chiamate nazionali, 200 SMS e un generoso pacchetto di 150 Giga di traffico dati in 4G. Ciò consente agli utenti di navigare su internet, inviare messaggi e effettuare chiamate senza preoccuparsi di limiti o costi aggiuntivi.

Power Iron New di TIM: condizioni e modalità di attivazione

La suddetta offerta, come detto, è disponibile per gli ex clienti TIM che desiderano tornare al servizio dell’operatore. È possibile attivare la promozione direttamente presso i negozi TIM entro il 24 marzo. È importante notare però che la promo è comunque valida anche per i clienti provenienti da altri operatori virtuali come Iliad, Poste Mobile, Coop e Fastweb, e che quindi non sono stati necessariamente ex clienti dell’omonimo operatore.

Oltre ai generosi pacchetti di servizi inclusi nella Power Iron New, TIM offre ulteriori vantaggi per i nuovi clienti. Ad esempio, non sono previsti costi di attivazione, anche se bisogna acquistare una nuova SIM ricaricabile dal valore di 10 euro. Durante l’iter di attivazione, potrebbe essere proposto automaticamente il servizio TIM Navigazione Sicura, con un costo mensile di 1,99 euro (primo mese gratuito). Ma gli utenti potranno scegliere di disattivarlo se lo desiderano, immediatamente o anche in un secondo momento.

Opzioni aggiuntive per i nuovi clienti

Sempre per i nuovi clienti che attivano una SIM senza l’inclusione del servizio 5G, è disponibile l’opzione 5G Promo. Quest’ultima offre gratuitamente l’accesso al servizio 5G per i primi tre mesi. Successivamente, il rinnovo mensile di questa opzione prevederà un costo di soli 1,99 euro. In questo modo, gli utenti potranno finalmente sperimentare le velocità di connessione ultraveloci offerte dalla tecnologia 5G.

Insomma, con l’offerta Power Iron New, TIM dimostra il suo impegno costante nel fornire soluzioni innovative e convenienti per le esigenze di comunicazione dei suoi clienti. L’offerta descritta si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un’esperienza di telefonia mobile affidabile e conveniente.