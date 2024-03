L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di tentare alcuni suoi ex clienti con un’altra offerta di rete mobile piuttosto conveniente. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata TIM Power Iron New. Gli utenti che decideranno di tornare con TIM, potranno avere a disposizione davvero tanto e ad un costo davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM tenta alcuni suoi ex clienti a tornare attivando TIM Power Iron New

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico TIM sono stati invitati ad attivare una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile TIM Power Iron New. Una delle cose più interessanti è che questa offerta ha un costo decisamente conveniente. Gli utenti dovranno infatti sostenere soltanto un costo di 6,99 euro al mese.

Nel bundle di quest’offerta, saranno compresi fino a ben 150 GB di traffico dati, nonostante il costo molto basso. La velocità massima per navigare sarà pari a 150 mbps in download e 75 mbps in upload. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione ogni mese fino a 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Come spesso accade, l’operatore telefonico italiano TIM sta inviando una apposita comunicazione ai suoi ex clienti tramite una nuova campagna SMS. Vediamo qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore telefonico.

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 150 giga, 200 sms e minuti illimitati. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad, Poste Mobile, Coop, Fastweb e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 24/03. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni”.

Ricordiamo che per tutti coloro che attiveranno l’offerta di rete mobile TIM Power Iron New non è previsto alcun costo di attivazione, ma è previsto un costo per la scheda sim.