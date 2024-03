Sono passati solo due giorni dall’acclamazione di NVIDIA come la “regina dell’IA” in un’indagine di mercato, ma sembra che la sua posizione stia iniziando a vacillare. Un nuovo report rivela che numerose aziende stanno considerando di passare ai chip AMD della serie Instinct MI300X anziché optare per le GPU IA di NVIDIA.

La notizia proviene da Jeff Tatarchuk, fondatore di TensorWave, che ha dichiarato su Twitter che “su 82 ingegneri e professionisti dell’IA intervistati, il 50% sta valutando di adottare delle GPU AMD Instinct MI300X. Le motivazioni principali di questa scelta sono: la maggiore disponibilità, il costo inferiore e le prestazioni“.

Cosa rende le GPU di AMD migliori delle GPU di NVIDIA

Come già accennato in precedenza, le GPU per l’IA di AMD hanno un prezzo notevolmente inferiore, quasi un quarto rispetto a quelle di NVIDIA, e molto spesso offrono prestazioni comparabili o superiori. Inoltre, i chip Instinct MI300X sono facilmente reperibili rispetto alle GPU H100 di NVIDIA, il cui processo di evasione degli ordini richiede diverse settimane.

Le GPU MI300X di AMD, basate sull’architettura CDNA3 e realizzate con tecnologia a 5 nm e 6 nm di TSMC, vantano 153 miliardi di transistor e una memoria HBM3 da 192 GB. Dal punto di vista tecnico, le schede video della serie Instinct MI300X superano le GPU H100 di NVIDIA sia in FP8 che in FP16, con una potenza in TFLOPs che è il 30% superiore.

Questo scenario sta spingendo gli sviluppatori verso le GPU AMD, o perlomeno verso la loro sperimentazione nei server e nei datacenter dedicati all’IA. Al momento NVIDIA rimane la dominatrice del mercato IA, almeno dal punto di vista hardware, e sembra determinata a non perdere quote di mercato a favore della concorrenza. Resta da vedere se l’azienda sarà in grado di soddisfare la crescente domanda di GPU o se i potenziali clienti saranno costretti a rivolgersi ad altri fornitori come Microsoft e AMD.