L’offerta WindTre Start 5G sta conquistando tutti con i suoi 200 GB e lo smartphone Xiaomi gratis. I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale del gestore per richiederne l’attivazione e poter usufruire dei numerosi servizi previsti al costo di soli 12,99 euro al mese.

Procedendo con l’attivazione in questi giorni, inoltre, si potrà ancora ottenere l’offerta in una versione speciale con 200 GB di traffico dati, anziché 100 GB al mese. Gli interessati dovranno, quindi, affrettarsi e acquistare la nuova SIM così da non perdere l’occasione.

WindTre Start 5G: scopri tutti i dettagli sull’offerta del momento!

L’offerta WindTre più conveniente del momento per i nuovi clienti che decidono di acquistare una SIM con o senza portabilità del numero dal precedente operatore è sicuramente la Start 5G con Easy Pay.

Oltre a garantire una quantità non indifferente di servizi, l’offerta è la soluzione migliore per tutti quei clienti intenzionati ad acquistare uno smartphone a rate senza rinunciare alla qualità. Infatti, durante l’attivazione WindTre permette ai suoi nuovi clienti di scegliere l’opzione con smartphone incluso offrendo uno Xiaomi Redmi 12 5G gratis.

Gli smartphone disponibili sono numerosi ma ognuno prevede una spesa iniziale e delle rate mensili da sostenere insieme al costo di rinnovo della tariffa. L’acquisto dello Xiaomi Redmi 12 5G, invece, potrà avvenire sostenendo un costo iniziale di 39,99 euro e andando incontro a delle rate di 0€. Un altro dispositivo proposto da WindTre a costo zero è il Motorola Moto G54 5G, che prevede esclusivamente una spesa iniziale di 39,99 euro.

I clienti dovranno sostenere poi soltanto una spesa di 12,99 euro al mese così da ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

È opportuno ricordare che il costo di rinnovo potrà essere sostenuto soltanto tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.