Durante la fiera tech mondiale del Mobile World Congress, il produttore tech Xiaomi ha finalmente presentato a livello globale i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Xiaomi 14. Questi nuovi smartphone saranno acquistabili anche per il mercato italiano. In particolare, tutti gli interessati potranno acquistarli a rate anche con l’operatore telefonico WindTre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi 14, i nuovi top di gamma di Xiaomi ora disponibili con l’operatore WindTre

I nuovi top di gamma di casa Xiaomi, ovvero i nuovi Xiaomi 14, sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. In particolare, i nuovi device sono approdati ufficialmente per il mercato italiano lo scorso 25 febbraio 2024 e ora gli interessati potranno acquistarli comodamente in piccole rate mensili.

Grazie all’operatore telefonico WindTre, infatti, gli utenti potranno portarsi a casa uno di questi nuovi top di gamma di Xiaomi, abbinando l’acquisto a una delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico. Gli utenti potranno decidere di acquistarli in un’unica soluzione oppure a rate. Scegliendo di pagare un’unica soluzione, Xiaomi 14 sarà disponibile ad un prezzo di partenza di 999,90 euro per il taglio di memoria con 12 GB di RAM e con 256 GB di storage interno. Xiaomi 14 Ultra, invece, sarà acquistabile in un’unica soluzione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno ad un prezzo di 1499,90 euro

Come già detto, gli utenti potranno anche decidere di pagarli a rate abbinandoli ad alcune offerte mobile dell’operatore. In particolare, per tutti i nuovi clienti sarà possibile acquistare questi device top di gamma ad un prezzo iniziale di 19,90 euro al mese. Per chi è già cliente dell’operatore telefonico WindTre, invece, sarà possibile acquistarli con rate a partire da 9,90 euro al mese.

Insomma, per tutti gli interessati ad acquistare uno dei nuovissimi Xiaomi 14 sarà possibile farlo in tutta tranquillità e affidabilità grazie all’operatore telefonico WindTre. Ricordiamo che i nuovi device di casa Xiaomi sono davvero prestanti, dato che sono alimentati dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3.