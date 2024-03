I fan di Apple stanno contando con trepidazione i giorni che mancano all’imminente lancio dell’iPhone 16, programmato per circa sei mesi da oggi. Le indiscrezioni e i leak hanno già acceso vivaci discussioni sui forum e nei commenti dei blog specializzati. Molti utenti bramano qualche innovazione sorprendente, soprattutto dopo le critiche rivolte all’iPhone 15 per la mancanza di novità significative rispetto ai suoi predecessori. Apple sembra determinata a soddisfare questa richiesta, con alcuni dettagli che promettono una netta discontinuità rispetto al passato.

Grazie ai rendering CAD, che hanno fatto capolino online, e ai disegni condivisi dal noto leaker Majin Bu, si è ottenuta una visione chiara di ciò che ci aspetta con l’arrivo del nuovo iPhone e secondo queste indiscrezioni sembra che interessanti novità stiano per arrivare con il lancio di questo nuovo dispositivo.

Interessanti novità previste per il nuovo smartphone Apple

Le notizie trapelate sul web mettono in evidenza che l’iPhone 16 sia destinato a introdurre un nuovo design per il comparto fotografico ispirato all’iPhone X. Nel nuovo dispositivo le fotocamere principali e ultra–grandangolari saranno allineate verticalmente su un rilievo. Questa modifica non riguarda solo il comparto estetico. La nuova posizione delle fotocamere avrà un impatto sostanziale anche sulle funzionalità del dispositivo, incluso il supporto per la registrazione di video spaziali compatibili con il visore Vision Pro. Questa funzionalità, prima riservata solo ai modelli Pro di fascia alta, ora potrebbe finalmente arrivare anche per gli altri modelli.

Inoltre, la disposizione verticale delle fotocamere, con l’unità flash posizionata strategicamente al di fuori del rilievo, suggerisce una configurazione progettata per migliorare l’esperienza di scatto e per ampliare le capacità del dispositivo in scenari di utilizzo immersivi.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, significherebbe che gli utenti dovrebbero dire addio al modulo quadrato iconico delle fotocamere, sostituendolo con una disposizione potenzialmente più funzionale. Questa rivoluzionaria novità nel design per il comparto fotografico è solo una delle novità che promette il nuovo iPhone 16. Il nuovo modello, infatti, porterà con sé altre interessanti aggiunte.

Tra queste, spiccano due nuovi pulsanti: un pulsante di scatto dedicato e il pulsante Azione, precedentemente presente sui modelli Pro, che consentirà agli utenti di personalizzare le funzioni rapide secondo le proprie preferenze.