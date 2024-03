Microsoft ha recentemente compiuto un significativo passo avanti per l’accessibilità dell’intelligenza artificiale generativa per tutti i suoi utenti. Con un recente comunicato, l’azienda ha confermato l’introduzione del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) GPT–4 Turbo di OpenAI anche per gli utenti gratuiti di Copilot, l’assistente basato sull’AI sviluppato da Microsoft.

Ad aver annunciato questa importante novità, è stato Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, che ha evidenziato il lavoro significativo svolto per rendere disponibile gratuitamente il modello GPT-4 Turbo attraverso Copilot. Parakhin, inoltre, ha sottolineato che gli utenti “Pro” che pagano per il servizio avranno la possibilità di scegliere se continuare a utilizzare il modello precedente.

Microsoft Copilot offre GPT-4 per gli utenti non paganti

Il GPT-4 Turbo, presentato da OpenAI nel novembre 2023, offre una notevole finestra contestuale di 128k token. Ciò significa che gli utenti avranno la possibilità di elaborare prompt di testo lunghi fino a 300 pagine, migliorando notevolmente le capacità di comprensione e risposta della tecnologia. Microsoft ha annunciato l’integrazione di questa tecnologia in Copilot un mese dopo il suo lancio. Inizialmente, questa era già disponibile per gli utenti di Microsoft, ma poteva essere utilizzata solo dagli utenti abbonati al servizio Copilot Pro.

L’accesso al GPT-4 Turbo non è l’unica novità per gli utenti di Copilot. Insieme a questa novità sensazionale, Microsoft ha annunciato che tutti gli abbonati a Copilot Pro potranno ora usufruire di Copilot GPT Builder. Si tratta di uno strumento che consente agli abbonati di creare chatbot personalizzati dotati della capacità di rispondere a domande specifiche su argomenti mirati. Questi servizi, verranno in questo modo resi disponibili per tutti gli utenti senza richiedere conoscenze avanzate di programmazione.

Per completare l’ondata di innovazioni in arrivo, fonti non ancora ufficiali suggeriscono che Microsoft stia collaborando attivamente con Samsung per integrare ulteriori funzionalità di Copilot negli smartphone Galaxy. Questa integrazione potrebbe avvenire attraverso l’app Collegamento al telefono di Windows e potrebbe includere una serie di nuove funzionalità mirate a migliorare l’esperienza degli utenti. Anche se per il momento non ci sono state conferme ufficiali, l’ipotesi di un’ulteriore espansione delle capacità di Copilot rappresenta sicuramente un’interessante prospettiva per gli utenti Microsoft e Samsung.