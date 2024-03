Come risaputo, il mondo dell’intelligenza artificiale ha fatto il suo debutto ufficiale con ChatGpt, il primo chatbot ideato da OpenAI. Dal lancio della piattaforma sono cambiate tantissime cose. Il chatbot è in continua evoluzione e con esso sono cambiate anche le politiche di utilizzo dei servizi offerti. A tal proposito, proprio di recente, sono emerse nuove informazioni riguardanti i limiti di utilizzo associati al piano ChatGPT Plus. Limiti che gli utenti devono tenere bene a mente prima di prendere in considerazione l’idea di abbonarsi o meno al piano offerto.

ChatGPT e il limite delle interazioni

Quando parliamo di limiti di utilizzo ci riferiamo al fatto che, gli abbonati al piano ChatGPT Plus, hanno un numero definito di interazioni oltre il quale non possono andare. Attualmente, gli utenti possono beneficiare di GPT-4 per un massimo di 50 messaggi ogni tre ore. Coloro che superano il limite di interazioni consentite, riceveranno un messaggio che li informerà di poter riutilizzare il servizio solo al termine delle tre ore di attesa dichiarate. Durante questo tempo, sarà possibile continuare ad utilizzare la versione precedente, GPT-3.5, senza alcun problema. In alcuni casi, potrebbe anche essere chiesto di compilare un form per esprimere la volontà di aumentare i limiti di utilizzo del proprio account.

Questo limite, anche se per alcuni può sembrare restrittivo, ha alla base l’idea di mantenere un certo equilibrio tra l’accessibilità al servizio e le risorse disponibili. OpenAI sta infatti lavorando in maniera attiva per comprendere meglio le esigenze degli utenti e migliorare le prestazioni del sistema. Ad ogni modo, anche se attualmente i limiti sono definiti, nulla vieta che nel tempo essi possano subire delle modifiche in base alle necessità e alle richieste degli utenti. Insomma, continuando a monitorare l’evoluzione delle politiche di utilizzo, OpenAI dimostra il proprio impegno nel fornire un’esperienza di alta qualità per tutti i fan di ChatGPT. Un impegno che l’azienda continua a portare avanti con un certo grado di responsabilità.