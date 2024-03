Come tutti sappiamo gli utilizzi di ChatGPT nella vita quotidiana sono svariati, molti di questi sono controversi e lasciano discutere di se

Le persone pongono i loro quesiti al chatbot di OpenAI in cerca di risposte più dettagliate rispetto a quelle che trovano sui tradizionali motori di ricerca. Allora perché non chiedergli aiuto per cercate l’amore della nostra vita? Molte persone hanno pensato che chiedere aiuto alla AI per trovare la propria anima gemella potesse essere un’idea distopica, ma Tinder e OpenAI ci stanno pensando seriamente.

Leggiamo il comunicato stampa scritto da ChatGPT

MatchGroup, la compagnia che possiede app di dating come Tinder, Hinge e OkCupid, ha annunciato una collaborazione con OpenAI tramite un comunicato stampa. Per rendere le cose più particolari, ChatGPT è direttamente l’autore del comunicato. L’unico tocco dell’essere umano presente nel testo è stato fatto dal reparto comunicazioni di MatchGroup, che si è occupato soltanto della revisione antecedente alla pubblicazione.

A vedere il comunicato stampa, sembra che l’AI di OpenAI abbia studiato gli stilemi della comunicazione corporate. Infatti nel testo si è limitata ad annunciare la partnership con OpenAI, senza fornire ulteriori informazioni sulla collaborazione e su quale sarà l’impatto di quest’ultima sulle app per incontri di MatchGroup.

Il comunicato spiega, che l’AI aiuterà gli impiegati nelle loro mansioni, quindi almeno all’inizio non è detto che vedrete una AI su Tinder. Allo stesso tempo, però aggiunge che l’obiettivo di MatchGroup è quello di inserire l’AI in ogni cosa. Il dating via ChatGPT non sarà disponibile molto presto su Tinder, ma arriverà. Magari l’AI potrà aiutarvi con i messaggi più piccanti consigliandovi qualche risposta.

Nel comunicato il chatbot ha scritto che “Sono emozionato di sapere che io e MatchGroup siamo un match“. Poi ha anche aggiunto che “Insieme, non ci limiteremo a rompere il ghiaccio, ma lo scioglieremo e lo modelleremo nel modo corretto“.