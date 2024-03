Il rapporto conclusivo del 2023 sul mercato dei PC, pubblicato di recente dagli analisti di Canalys, ha portato con sé una nota di ottimismo per l’industria. Dopo mesi di incertezze, nel quarto trimestre del 2023 si è finalmente interrotta la tendenza negativa, ed è stato registrato un aumento delle spedizioni del 3% rispetto all’anno precedente. Anche se ancora modesta, questa crescita ha suscitato comunque enormi speranze per il futuro del settore.

Una delle principali ragioni dietro questa piccola crescita è stato l’incremento delle spedizioni di notebook, che hanno visto un aumento del 4% rispetto all’anno trascorso. Al contrario, i desktop hanno subito una riduzione dell’1%. Ma l’andamento positivo nel quarto trimestre, come detto, fa sperare in un un futuro più promettente per l’industria.

PC, intelligenza artificiale e il vero motore della rinascita

I dati raccolti esprimono fiducia nel futuro del mercato dei PC, soprattutto grazie all’integrazione di hardware dedicati all’intelligenza artificiale (AI). Gli analisti, infatti, prevedono una forte crescita nel 2024, con un aumento sostanziale delle spedizioni di PC consumer e business dotati di capacità di elaborazione AI. Questa previsione si basa sulla domanda, sempre più frequente, di dispositivi in grado di sfruttare al meglio le attuali potenzialità dell’intelligenza artificiale, sia nel settore domestico sia in quello commerciale.

Possiamo quindi dire che l’industria dei PC si prepara a un’epoca di innovazione significativa, basata sull’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi. Ci si aspetta che entro quest’anno, circa un quinto dei PC spediti sarà dotato di capacità di elaborazione AI, grazie a chipsets dedicati o unità di elaborazione neurale.

L’ adozione di componenti AI nei PC è destinata a crescere rapidamente, soprattutto nel settore commerciale, dove i vantaggi dell’intelligenza artificiale saranno indispensabili per aumentare la produttività e gestire i costi in modo più efficiente e sicuro. Insomma, anche se il 2023 ha registrato una tendenza non molto omogenea, i segnali positivi nel quarto trimestre non possono essere trascurati. Con l’adozione sempre maggiore di tecnologie AI, il futuro dei PC sembra essere pieno di opportunità e innovazioni