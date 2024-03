Nel mondo sempre più interconnesso e digitale, Microsoft si prepara a lanciare una serie di innovazioni che promettono di trasformare radicalmente l’esperienza degli utenti con i PC. L’azienda ha annunciato un evento intitolato “New Era of Work“, in programma per il 21 marzo, in cui presenterà nuove funzionalità per Windows Copilot, insieme a nuovi prodotti Surface. Questo evento si concentrerà sull’implementazione dell’IA nell’ambiente lavorativo attraverso strumenti come Copilot, Windows e Surface.

Una delle novità più attese è l’introduzione di nuovi strumenti AI per Windows Copilot, progettati per migliorare l’efficienza e la produttività degli utenti.

Si prevede che queste funzionalità avranno un impatto significativo non solo nel contesto professionale, ma anche nell’uso quotidiano dei PC. Microsoft sembra puntare a offrire un’esperienza più fluida e intuitiva grazie all’integrazione dell’IA nei suoi sistemi operativi.

Microsoft Paint potenziato dall’IA: il disegno in tempo reale

Tra le novità più interessanti figura un potenziamento di Microsoft Paint mediante l’utilizzo di un Neural Processing Unit (NPU), componente specializzato delle CPU più moderne. Ciò consentirà agli utenti di disegnare in tempo reale con l’aiuto dell’IA, aprendo nuove possibilità creative e rendendo l’esperienza di disegno più intuitiva e coinvolgente.

Questa funzionalità potrebbe essere paragonabile a DALL-E 3, ma integrata direttamente nell’applicazione di sistema.

Un’altra innovazione in arrivo è l’introduzione di “AI Explorer“, un tool simile a Windows Timeline ma potenziato dall’IA. Questa funzionalità registra e consente di cercare tutte le azioni precedenti eseguite sul PC, rendendo ogni momento facilmente recuperabile e consultabile.

Utilizzando il linguaggio naturale come input, gli utenti potranno accedere alle conversazioni, ai file e alle azioni precedenti attraverso comandi semplici e intuitivi.

Esperienza visiva migliorata con l’IA

Microsoft sta anche lavorando su nuove funzionalità come l’Automatic Super Resolution, che migliora l’esperienza visiva durante l’utilizzo di app e giochi.

Questa tecnologia di upscaling sfrutta l’IA per ottimizzare la qualità visiva. Offrendo effetti della fotocamera e altro ancora. Windows 11 riceverà presto queste aggiunte, promettendo un’esperienza utente ancora più coinvolgente e immersiva.

Dunque, come detto, Microsoft si prepara a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i PC attraverso l’integrazione dell’IA in una vasta gamma di funzionalità e applicazioni. Questi sviluppi promettono di rendere l’esperienza informatica più intuitiva, produttiva e coinvolgente. Il tutto aprirà nuove possibilità per l’uso personale e professionale dei dispositivi Windows.