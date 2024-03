L’azienda romena ha annunciato l’apertura degli ordini per la sua nuova Duster 2024, la quale sarà disponibile a partire da 19.700 euro in svariati allestimenti possibili, gli ordini promette Dacia, saranno evasi entro l’estate di quest’anno, vediamo insieme gli allestimenti ed i prezzi di listino.

Svariate possibilità

Partiamo dall’allestimento Essential, questo ha un costo di 19.700 euro ed offre, all’esterno le maniglie nere per aprire le porte con cerchi in acciaio da sedici pollici, per gli interni invece abbiamo: alzacristalli elettrici anteriori, aria condizionata manuale, computer di bordo con schermo TFT da 3,5″, sedili Essential, sistema multimediale con 4 altoparlanti, Bluetooth, USB, regolatore e limitatore di velocità, sedile conducente regolabile in altezza, a dare una mano all’automobilista abbiamo poi: Intelligent Speed Assist, allarme uscita corsia, sensori di parcheggio posteriori.

Arriviamo ora alla versione Expression, il prezzo parte da 21.400 euro e offre esterni con i cerchi in lega che arrivano a 17 pollici, con gli interni che invece si fregiano di Selleria Expression, strumentazione con schermo da 7″, sistema multimediale con schermo touch da 10″, retrocamera, sensore pioggia.

Ora arriviamo alla versione Extreme con prezzo di listino a 22.900 euro che offre tutto ciò che c’è scritto sopra con cerchi in lega da 17″ neri, vetri posteriori oscurati, barre da tetto modulabili, a cui aggiungiamo per gli interni invece le sellerie in MicroCloud lavabili, perfetta per coloro che gradiscono l’attività all’aria aperta con un veicolo robusto e pratico.

Per ultimo abbiamo poi la versione Journey che parte anch’essa da 22.900 euro che offre invece tutto ciò che può desiderare chi invece predilige eleganza, comfort e tecnologia, aggiunge infatti di serie il freno di stazionamento elettrico automatico e per il sistema multimediale la feature Media Nav Live.

Dal punti di vista del propulsore la nuova Duster 2024 offre il debutto del propulsore turbo benzina TCe 130 abbinato al sistema ibrido leggero mild-hybrid da 48V e al cambio manuale a sei rapporti, disponibile sia in trazione anteriore che integrale, con alternativa nel caso costituita dal bi-fuel benzina-Gpl (Eco-G), che sfrutta il mille tre cilindri turbo, classe che viene completata dal full Hybrid 140 accoppiato al cambio automatico con innesto a denti privo di frizione.