Truffa phishing, IL RISCHIO degli utenti con il messaggio svuota-conti

Con un testo molto complicato da smascherare, una truffa sta avendo luogo nell’ultimo periodo. Purtroppo il tutto si abbatte sugli utenti che si stanno ritrovando improvvisamente a gestire una situazione per certi versi totalmente nuova.

È arrivato un messaggio che ha fatto il giro del web e che soprattutto è stato in grado di invitare diverse vittime.

La truffa che molti utenti temono è tornata: ecco il nuovo inganno in agguato tra le e-mail

“Ciao, ho 25 anni, sono uno studente del 3 ° anno in un college della nostra città, mi chiamo Clara. Ti ho visto mentre camminavo per strada e mi sono innamorato di te.

Ultimamente mi è mancata l’intimità e vorrei invitarti a fare l’amore con me.

Mi piacerebbe provare qualcosa di veramente nuovo e penso che tu sia la persona giusta per questo.

Se vuoi realizzare le tue fantasie sessuali, scrivimi su questo sito.

Ti aspetto, bello.

Ecco il mio profilo:“.

Questo è il testo che sta girando ormai da diversi giorni sul web, sia sotto forma di e-mail che sotto forma di messaggi inviati personalmente sui social. La truffa si consuma semplicemente portando l’utente a cliccare sul link per convincerlo ad entrare su un fantomatico sito. È proprio lì secondo quanto descritto che andrà ad incontrare la ragazza del messaggio, la quale ovviamente non esiste.

Purtroppo non ci sono troppi metodi per smascherare una truffa di questo genere, ma quelli esistenti possono essere utili. In primo luogo quello che va controllato è l’indirizzo e-mail, spesso fatto di lettere messe a caso dopo la “@” proprio a rappresentare una mail creata a caso. L’altro segno distintivo è certamente il linguaggio, il modo di scrivere il testo.

Come si può vedere in alto, è scritto veramente male e si capisce che si tratta di un testo tradotto. Fate quindi molta attenzione a questi dettagli e cercate di non cascare in inganni che possono diventare devastanti.