WindTre FWA 5G: dal 4 Marzo 2024 copertura completa in tutta Italia

Dal prossimo 4 Marzo 2024, un’importante evoluzione attende gli utenti italiani delle offerte di rete fissa di WindTre. Con il crescente sviluppo della tecnologia FWA 5G, l’operatore si appresta ad estendere la sua copertura a tutte le regioni del paese e garantire, in questo modo, una velocità di navigazione su scala nazionale. E’ dal Aprile 2023, con il lancio dell’offerta Super Internet Casa 5G che WindTre ha iniziato a lavorare per portare la tecnologia FWA 5G in diverse regioni italiane. L’iniziativa è partita dal Piemonte, dalla Sicilia, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige e dalla Toscana. Successivamente, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania sono entrate a far parte dell’elenco delle regioni coperte.

WindTre: passo dopo passo copertura in tutta Italia

Con il passare dei mesi, WindTre ha esteso la sua copertura alla Sardegna nel settembre 2023 e successivamente Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise e Valle d’Aosta a partire dal novembre dello stesso anno. Questo impegno costante ha permesso di offrire la connettività FWA 5G in 15 regioni italiane.

L’ultimo passo verso la copertura nazionale avverrà il 4 Marzo 2024, quando WindTre renderà disponibili le sue offerte di fibra anche nelle cinque regioni restanti, ovvero Abruzzo, Basilicata, Lazio, Puglia e Umbria. Ciò significa che finalmente anche gli utenti di queste regioni potranno godere della velocità e dell’affidabilità della rete dell’omonimo operatore.

Un’offerta per ogni esigenza

Le offerte Super Internet Casa 5G, sia in modalità outdoor che indoor, rimarranno disponibili per tutti gli utenti interessati. Ciò include sia coloro che non hanno accesso alle rete in fibra sia coloro che preferiscono la convenienza e la flessibilità della connessione wireless. Con l’espansione della tecnologia FWA 5G, WindTre ha annunciato la chiusura definitiva delle offerte Super Internet Casa 4G in tecnologia FWA 4G outdoor.

Insomma, grazie a questa iniziativa, sempre più persone avranno accesso a una connessione ad alta velocità, facilitando il lavoro, lo studio e il divertimento online per tutti gli italiani.