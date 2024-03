Se si parla di piattaforme dedicate alla messaggistica istantanea una delle più famose e utilizzate al mondo è senza ombra di dubbio Telegram.

Telegram è un’applicazione fondata nel 2013 dall’imprenditore russo Pavel Durov, e che attualmente ha sede a Dubai, negli Emirati Arabi e conta circa 50 dipendenti.

Nel tempo l’app è stata molto criticata poiché considerata un punto di ritrovo adatto per criminali (Telegram infatti garantisce un ottimo anonimato) o perché si pensasse potesse avere dei collegamenti con il Governo russo, affermazione del tutto smentita.

Nonostante ciò negli ultimi anni ha ottenuto un enorme successo, raggiungendo nei mesi precedenti l’ambito traguardo di 900 milioni di utenti attivi al mese.

Il successo di Telegram è dovuto a una serie di funzionalità avanzate che hanno fatto da pioniere per altre piattaforme che ne hanno poi preso in prestito l’idea, come accaduto per i canali di WhatsApp.

Telegram, le parole del CEO Pavel Durov

Dopo aver raggiunto l’obiettivo dei 900 milioni di utenti attivi in un mese, il CEO Pavel Durov ha rilasciato un’intervista al Financial Times dove ha parlato del futuro della piattaforma.

Secondo il suo CEO, l’obiettivo di Telegram è quello di raggiungere la redditività e successivamente la quotazione in Borsa.

La piattaforma si sostenta da sola grazie agli introiti derivanti da pubblicità e dai piani di abbonamento come Telegram Premium che genera centinaia di milioni di dollari. Inoltre l’app sta per lanciare anche un nuovo piano, chiamato Telegram Business.

Gli annunci di vendita per il momento sono presenti solo per alcune nazioni, ma l’obiettivo di Durov è quello di estenderlo a tutte le aree geografiche.

Un altro importante progetto per il futuro è quello di integrare l’intelligenza artificiale sull’applicazione, sia tramite dei chatbot utili per il piano di abbonamento Business, sia per affrontare la questione della moderazione, rendendo la piattaforma meno incline a un utilizzo delinquitore.