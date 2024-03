La genio di Akira Toriyama è noto a livello internazionale sopratutto per la creazione di Dragon Ball, sia inversione manga che anime. Tuttavia, il mangaka è balzato agli onori della cronaca per un’altra serie molto importante: Dottor Slump & Arale.

Akira Toriyama in persona ha scritto e disegnato il manga dedicato ai due personaggi tra il 1980 e il 1984. I vari capitoli che compongono l’opera hanno avuto particolare risonanza in Giappone in quanto pubblicati sulla rivista Weekly Shōnen Jump.

Grazie al successo immediato, il manga ha potuto contare su una trasposizione in anime. Alla produzione delle due serie ha partecipato lo stesso Toriyama per garantire una corretta analisi dei personaggi. La prima era intitolata Il dr. Slump e Arale ed è andata in onda tra l’aprile 1981 e il febbraio 1986 per un totale di 243 episodi. La seconda, intitolata What a Mess Slump e Arale, è nata come un remake della prima ed è stata lanciata a fine 1997 proseguendo per circa due anni, fino al 1999, per un totale di 74 episodi.

Dottor Slump & Arale è la prima opera di Akira Toriyama e dal manga è stato tratto un anime che ha gettato le basi per il futuro del mangaka

Sia gli anime che i manga sono incentrati sui personaggi diventati iconici. Troviamo il geniale ma strambo inventore chiamato Senbee Norimaki, conosciuto anche come Dr. Slump. Tra le sue creazioni più particolari, quella in assoluto più importante è Arale, un robot umanoide dalle sembianze di una bambina.

Tra i due si instaura un rapporto molto particolare, Dr. Slump si impegna a proteggere Arale ma la bambina/robot causerà non pochi guai nel villaggio dove i due abitano. Infatti, l’ingenuità è una delle caratteristiche di Arale, insieme alla sua enorme forza fisica. La combinazione di questi due elementi porterà non poco scompiglio nel paese.

Le situazioni surreali sono uno dei marchi di fabbrica di Dottor Slump & Arale insieme ad un mondo vivo e variegato. Inoltre, lo stesso Akira Toriyama fa parte del manga sotto forma di un robot a molla a confermare la volontà di realizzare un prodotto stravagante. Sono frequenti le rotture della quarta parete, con i personaggi che attraversano una vignetta per entrare nella successiva.

In generale, Dottor Slump & Arale si configura come un’opera necessaria a Toriyama per esprimere il suo lato più giocoso e leggero, prima di dedicarsi completamente alla saga di Dragon Ball.