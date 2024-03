Porsche Taycan Turbo GT: prestazioni elettriche all'avanguardia

L’attesa è finita per chi segue l’evoluzione dell’automobilismo elettrico con l’arrivo della nuova Porsche Taycan Turbo GT, un’interpretazione estrema della sportività che promette prestazioni mozzafiato e un’esperienza di guida senza precedenti. Presentata come il modello più potente e performante della gamma Taycan, questa nuova arrivata è pronta a lasciare il segno nel mondo delle auto ad alte prestazioni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Taycan Turbo GT è la sua incredibile potenza. Con un powertrain dotato di un nuovo inverter ad impulsi, è in grado di sprigionare fino a 580 kW (789 CV) di potenza standard, che aumenta a 760 kW (1.033 CV) in modalità overboost e addirittura a 815 kW (1.108 CV) per brevi scatti, con una coppia massima di 1.340 Nm. Questa potenza eccezionale consente all’auto della Porsche di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h, con una sprint da 0 a 200 km/h in soli 6,6 secondi.

Innovazioni dall’interno all’esterno per la nuovissima Porsche

Porsche ha lavorato diligentemente anche sulla riduzione del peso, utilizzando la fibra di carbonio per elementi come i montanti B e gli specchietti retrovisori esterni, riducendo complessivamente il peso della vettura fino a 75 kg. Questo, insieme a un telaio e un assetto ottimizzati, contribuisce a migliorare la dinamica di guida e l’agilità della vettura. Non solo prestazioni, ma anche un occhio attento al design e all’aerodinamica. La Taycan Turbo GT presenta spoiler anteriori e posteriori adattivi, finiture aerodinamiche in fibra di carbonio e fari a LED con tecnologia Matrix. Gli interni sono altrettanto impressionanti, con sedili avvolgenti leggeri e un volante sportivo rivestito in Race-Tex nero.

Forse la vera rivoluzione della Taycan Turbo GT è il suo eccezionale equilibrio tra potenza e autonomia. Grazie ad una batteria da 104,9 kWh e una percorrenza di 555 km secondo il ciclo WLTP, questa vettura è pronta ad affrontare lunghe distanze senza compromettere le prestazioni. Inoltre, la nuove Porsche è dotata di tecnologie innovative come il sistema “Attack Mode“. Questo offre un’accelerazione aggiuntiva per un breve periodo di tempo, e un impianto frenante carboceramico ottimizzato per ridurre il peso e migliorare le prestazioni.