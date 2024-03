Google di recente annunciato il rilascio della versione 11.5 di Android Auto, il popolare sistema di infotainment per auto. Questo aggiornamento porta una serie di novità e miglioramenti significativi, che promettono di rendere l’esperienza di guida ancora più sicura e piacevole per gli utenti di tutto il mondo.

Uno dei cambiamenti più rilevanti introdotti da Android Auto 11.5 è l’introduzione dei messaggi sintetizzati con l’uso dell’intelligenza artificiale.

Ora, anziché leggere ogni singolo messaggio in arrivo durante la guida, l’Assistente Google è in grado di creare un riassunto dei messaggi provenienti da chat lunghe o conversazioni di gruppo. Ciò consente al conducente di ricevere solo le informazioni essenziali, riducendo al minimo le distrazioni e migliorando la sicurezza sulla strada.

Android Auto 11.5: miglioramenti grafici e personalizzazione

Oltre alle funzionalità di lettura dei messaggi, Android Auto 11.5 introduce anche miglioramenti grafici e di personalizzazione.

Gli utenti ora possono godere del supporto per l’icon set e lo sfondo del dispositivo mobile, creando così una maggiore coerenza tra lo smartphone e il sistema di infotainment dell’auto. Attualmente, questa funzione supporta solo i dispositivi Samsung, ma è probabile che Google la estenda ad altri produttori di dispositivi Android in futuro.

Per coloro che desiderano ottenere Android Auto 11.5 senza dover attendere il rilascio graduale, è possibile eseguire manualmente l’aggiornamento tramite l’installer APK. Questo processo, anche se richiede alcune autorizzazioni speciali per l’installazione di app da fonti non ufficiali, è rapido e semplice. Non è necessario rimuovere la versione precedente diell’app, poiché l’aggiornamento sostituirà automaticamente i file esistenti.

In poche parole, il rilascio di Android Auto 11.5 rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione del sistema di infotainment per auto di Google.

Con l’introduzione dei messaggi sintetizzati tramite intelligenza artificiale e dei miglioramenti grafici, Google continua a migliorare l’esperienza di guida degli utenti, garantendo al contempo la sicurezza e la praticità.

Gli utenti sono invitati a eseguire l’aggiornamento non appena diventa disponibile per godere appieno di tutte le nuove funzionalità offerte.