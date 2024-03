Iliad, nuove offerte: la Flash 150 e la Flash 200 partono da 7 EURO

Quando entra in gioco un gestore come Iliad, il successo è assicurato. Tutto ciò che basta fare è scegliere una delle sue promozioni mobili, quelle praticamente indicate per filo e per segno sul sito ufficiale ogni mese. Lo scorso mese è stato pieno di opportunità ma ora ce ne sono addirittura di più.

Ora Iliad riparte con con delle opportunità clamorose, ovvero le famose Flash 200 e Flash 150. Sono due le offerte migliori da prendere in considerazione e che il gestore rende disponibili, entrambe piene di contenuti.

Iliad batte tutti e lo fa con le solite offerte, questa volta le Flash sono due

All’interno delle offerte di Iliad c’è sempre tutto, con due offerte molto ben bilanciate tra loro. Si parte con la prima, l’offerta prorogata e che già a febbraio aveva portato tanti benefici, ovvero la Flash 200. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 200 giga in 5G per il prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

L’altra offerta è una novità ufficializzata proprio a marzo e si chiama Flash 150. Come si può intuire al suo interno ci sono 150 giga ma questa volta in 4G, ovviamente sempre con minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, entrambe le promozioni mobili sono attivabili con un prezzo di 9,99 € da pagare una tantum. Almeno fino al prossimo 4 aprile entrambe saranno disponibili sul sito ufficiale di Iliad.

Sia la prima che la seconda offerta sono disponibili verso tutti e con prezzi che non cambiano mai. Solo quella da 200 giga consente di avere 5G gratis e anche uno sconto sulla fibra ottica. Chi infatti paga un’offerta di Iliad 9,99 € al mese per sempre, può assicurarsi anche l’offerta domestica che vanta una fibra ottica con velocità complessiva a 5 gigabit, compresi i minuti verso tutti.