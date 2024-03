La tendenza di trasporre i videogiochi sul grande schermo ha conosciuto un’esplosione negli ultimi anni, con molte case di produzione che cercano di capitalizzare sul successo dei franchise più popolari. A tal proposito, ciò che attualmente suscita particolare interesse è l’annuncio di Ubisoft di adattare per il cinema Watch Dogs, un franchise che, sebbene abbia avuto una certa rilevanza nel mondo dei videogiochi, non ha mai raggiunto le vette del successo dei suoi concorrenti nel genere free roaming.

Secondo quanto riportato da Deadline, Ubisoft ha già delineato una strategia chiara per portare Watch Dogs sul grande schermo. La regia sarà affidata a Mathieu Turi, noto per i suoi lavori su Hostile e The Deep Dark, mentre la sceneggiatura sarà curata da Christie LeBlanc, autrice del thriller fantascientifico francese Oxygen, disponibile su Netflix. Inoltre, sembra che l’attrice Sophie Wilde, conosciuta per il suo ruolo in Talk to Me, sia in trattative per un ruolo nel film.

Ubisoft lavora a un possibile film su Watch Dogs

Al momento, i dettagli sulla trama e sul cast sono scarsi, ma è confermato che il film sarà prodotto da New Regency Productions e si svolgerà nell’universo futuristico del gioco. È presumibile che il film esplorerà temi come l’hacking e le attività di un gruppo di cybercriminali, elementi centrali della trama dei videogiochi.

Sebbene la serie di videogiochi Watch Dogs abbia incontrato pareri contrastanti, con l’ultimo capitolo, Watch Dogs: Legion del 2022, che ha ricevuto critiche negative da parte sia della critica che del pubblico, molti ritengono che il franchise abbia comunque un grande potenziale narrativo che potrebbe esprimersi meglio in un formato diverso, come quello cinematografico.

L’annuncio di Ubisoft di espandere i propri franchise anche ad altri media è un segnale della volontà della società di sfruttare appieno il potenziale delle sue proprietà intellettuali. Oltre a Watch Dogs, Ubisoft sta lavorando anche a un film basato su The Division di Tom Clancy e a serie animate ispirate a Splinter Cell e Far Cry.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato una serie live-action basata su Assassin’s Creed e ha confermato una seconda stagione di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una serie animata che mescola diversi universi alternativi di Ubisoft in un mix sarcastico ma violento.