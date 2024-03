Smartphone: la funzione segreta nella tastiera che non conoscevate

In pochi lo sanno ma nella tastiera del vostro smartphone è presente una funzione segreta davvero interessante, vediamola nei dettagli

Gli smartphone il giorno d’oggi sono strumenti a dir poco indispensabili e profondamente integrati nella vita di ognuno di noi, i piccoli device elettronici infatti ci consentono di svolgere tantissime attività da quelle più banali come scattare una fotografia a quelle più complesse delicate come effettuare un pagamento tramite il nostro conto corrente.

Ovviamente i piccoli device sono un concentrato di funzionalità e funzioni diverse che ci permettono di soddisfare tutte le nostre esigenze dal punto di vista digitale, questi ultimi nel tempo si sono evoluti integrando features tra le più disparate che consentono un’esperienza d’uso variegata e completa.

Alcune di queste funzionalità però sono poco conosciute al punto da essere ritenute segrete poiché pochissimi utenti le sfruttano o addirittura sanno della loro esistenza, una tra queste è presente nella tastiera stock degli smartphone, vediamo insieme di cosa si tratta.

Inserimento automatico nella tastiera

La funzione di cui vi vogliamo parlare oggi è l’inserimento automatico, si tratta di una possibilità offerta sia dalla tastiera Android che dalla tastiera iOS che si sblocca facendo un doppio tap nello spazio di inserimento dove appare il testo digitato, così facendo apparirà tra le opzioni appunto la voce inserimento automatico che una volta clicca scriverà all’interno del campo di testo ciò che lo smartphone sta visualizzando sul proprio display, cosa molto utile se dovete prendere appunti o se dovete segnare ciò che state visualizzando ad esempio in una pagina web.

Ovviamente la modalità di accesso a questa funzionalità potrebbe cambiare a seconda del sistema operativo presente sul vostro smartphone, ciò non toglie che per informarvi su come utilizzarla vi basterà una rapida ricerca su Google inserendo il tipo di sistema operativo presente.

Questa è solo una delle tante funzionalità che probabilmente non conoscete, potrebbe però ritornarvi molto utile in tantissimi contesti in cui dovete scrivere velocemente.