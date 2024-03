Tablet SAMSUNG al 30% di sconto: da acquistare SUBITO

Con Samsung non si scherza, arriva lo sconto migliore in circolazione per pochissimo tempo, ecco quanto costa oggi.

I tablet Samsung, a conti fatti, sono i migliori in circolazione, proprio perché sono perfettamente in grado di innalzare il livello produttivo generale, per questo motivo oggi ci ritroviamo a parlare di uno sconto specialissimo attivo proprio su un dispositivo di casa Samsung: il Galaxy Tab S9 FE.

Il tablet in questione appartiene alla fascia media, infatti vuole essere la più rapida via d’accesso da parte del consumatore verso l’ecosistema Samsung, senza essere minimamente costretti a dover investire cifre troppo elevate. Ha un display da 10,9 pollici di diagonale, è un TFT LCD con risoluzione elevata, un processore octa-core, l’Exynos 1380, che viene completato dalla configurazione che prevede 128GB di memoria interna e 6GB di RAM.

Tablet Samsung: offerte speciali con i prezzi più bassi

Il tablet in promozione, che ricordiamo essere il Samsung Galaxy Tab S9 FE, è caratterizzato da alcuni punti di forza di notevole importanza, a partire dal prezzo finale di vendita: oggi costa solamente 398 euro, con un risparmio del 28% sul listino di 549 euro. Lo potete trovare qui.

Il sistema operativo alla base è ovviamente Android 13, con personalizzazione grafica One UI 3.1, forse la migliore interfaccia grafica tra quelle effettivamente in circolazione. La batteria è un componente da 8000mAh, più che sufficiente per avere la certezza di poter utilizzare il dispositivo per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. La certificazione IP68 lo rende utilizzabile praticamente dovunque si desideri, anche sotto una pioggia battente (sebbene comunque non sia consigliato farlo).

Le dimensioni sono allineate con gli standard del settore, infatti parliamo comunque di 27 x 18 x 2 centimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 523 grammi, così da poterlo facilmente utilizzare praticamente dovunque si desideri. La spedizione viene gestita da Amazon in tempi relativamente brevi.