Samsung Galaxy S24 Ultra: su Amazon in REGALO Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy S24 Ultra è a tutti gli effetti il top di gamma che molti di noi hanno sempre desiderato, un dispositivo eccellente sotto molteplici punti di vista, che promette la possibilità di raggiungere un livello qualitativo inedito ed esclusivo.

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione QuadHD+, si tratta di un dynamic AMOLED 2X, che viene ampiamente supportato da un processore octa-core, completato con la configurazione 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Ultra: che regalo!

Il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G lo si può acquistare su Amazon al prezzo sostanzialmente di listino, poiché al giorno d’oggi ha un costo finale di soli 1619 euro, nella variante effettivamente indicata (è disponibile a questo link). Ciò che ci porta a consigliarlo a pieni voti è sicuramente la promozione attivata da Samsung, dovete sapere infatti che in questi giorni, nel momento in cui andrete ad acquistare il Galaxy S24 Ultra (entro e non oltre il 31 marzo), potrete ricevere in cambio il Galaxy Tab S9 FE in omaggio. Un regalo inatteso ed assolutamente in linea con le aspettative dei consumatori.

In confezione, acquistando il Galaxy S24 Ultra, troverete la rinomata S Pen, la penna utilissima per disegnare e prendere appunti, così da estendere al massimo la produttività generale. La batteria è stata migliorata rispetto al passato, raggiunge i 5000mAh, così da riuscire perfettamente ad utilizzare lo smartphone anche per un lungo periodo, prima di ricorrere effettivamente alla presa a muro. Il plus del device è sicuramente rappresentato dall’intelligenza artificiale, il fattore su cui Samsung ha voluto puntare moltissimo con questa generazione di smartphone. La scelta sarà stata vincente? solamente il tempo saprà dare una risposta ad una simile domanda.