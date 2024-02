Google ha recentemente annunciato una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare l’esperienza di messaggistica degli utenti Android. Si tratta dell’integrazione del suo chatbot Gemini direttamente nell’app Messaggi di Android, una mossa progettata per rendere le conversazioni più vivaci e naturali. Anche se questa funzione è stata annunciata solo questa settimana, è già disponibile per un numero limitato di utenti partecipanti al programma beta di Google.

L’obiettivo principale di questo aggiornamento è migliorare l’esperienza di scrittura, trasformando le fredde conversazioni testuali in dialoghi più simili a un colloquio amichevole. Attualmente, l’integrazione di Gemini è limitata alla lingua inglese, ma si prevede che verrà estesa ad altre lingue, incluso l’italiano, in un prossimo futuro.

L’AI arriva sui dispositivi Android con Gemini

Oltre a questa nuova funzionalità, ci sono altre interessanti novità correlate all’integrazione di Gemini su Android. Ad esempio, ci sono aggiornamenti in arrivo per Android Auto, che presto sarà in grado di riassumere i testi e le conversazioni, permettendo al guidatore di rimanere concentrato sulla strada mentre comunica con i suoi contatti. L’assistente AI suggerirà risposte e azioni basate sul contesto, semplificando operazioni come la condivisione dell’orario di arrivo con i contatti.

Inoltre, l’intelligenza artificiale è al centro anche di altri aggiornamenti e funzionalità, come Lookout e Maps. L’app Lens integrata in Google Maps è in grado di identificare facilmente luoghi commerciali e fornire informazioni utili come gli orari di apertura dei negozi e dei locali. Lookout, un’applicazione fondamentale per gli utenti ipovedenti che identifica oggetti e segnaletica, ha invece ricevuto un aggiornamento che permette la generazione automatica di descrizioni per le immagini utilizzando l’intelligenza artificiale.

È importante sottolineare che non sono solo le novità legate all’AI a far parlare di sé. Google ha introdotto anche un’importante modifica ad Android che semplifica il passaggio da un dispositivo all’altro all’interno di Spotify. Inoltre, è previsto un aggiornamento che porterà il supporto per le annotazioni manuali su Google Docs, consentendo agli utenti Android di evidenziare parti di testo e prendere appunti direttamente all’interno dell’app Documenti.

Questi aggiornamenti favoriscono l’interazione con Gemini e migliorano l’accessibilità per tutti gli utenti grazie all’integrazione dell’AI di Google.