Spesso ci si chiede perché, nonostante gli sforzi, quando proviamo a scattarci una foto, i risultati non siano soddisfacenti. La risposta è meno complessa di quanto si possa immaginare. Coloro che riescono a catturare con successo selfie o immagini belle e coinvolgenti non sono necessariamente dotati di una predisposizione naturale, come vuole supporre la fotogenia, bensì hanno investito tempo ed energia nell’apprendere le tecniche di scatto e nell’affinare le loro abilità.

Il processo di miglioramento delle proprie capacità fotografiche è accessibile a tutti e può essere perseguito attraverso un’attenta osservazione di sé stessi e del proprio rapporto con l’obiettivo. Lontano dall’essere un dono innato, la fotogenia è piuttosto un’abilità che può essere coltivata e perfezionata con la pratica e l’attenzione ai dettagli. Esplorando le ragioni che possono ostacolare il successo di uno scatto, emerge una serie di fattori che giocano a sfavore di chi si trova dietro alla fotocamera.

Ecco perché non veniamo bene in foto

Uno degli ostacoli principali risiede nella gestione della luce, elemento cruciale per ottenere risultati soddisfacenti. Una cattiva illuminazione può compromettere drasticamente la resa di una foto, rendendo difficile la valorizzazione dei soggetti ritratti. È quindi consigliabile cercare di posizionarsi in prossimità di una fonte luminosa naturale o, all’occorrenza, sfruttare luce artificiale ben distribuita per evitare brutte ombre e garantire una resa omogenea.

Oltre alla gestione della luce, l’angolazione della fotocamera riveste un ruolo fondamentale nel determinare il successo di uno scatto. Posizionare il dispositivo al di sopra del livello degli occhi può contribuire a accentuare lo sguardo e a evitare distorsioni indesiderate delle proporzioni del viso. La postura del soggetto rappresenta un ulteriore elemento da tenere in considerazione: una posizione leggermente inclinata può conferire dinamismo e armonia alla composizione, contribuendo a valorizzare la figura e a garantire un risultato più gradevole.

Anche l’espressione facciale gioca un ruolo fondamentale nella riuscita di una foto. Sorrisi forzati o espressioni innaturali possono compromettere l’autenticità dell’immagine, trasmettendo un’impressione di rigidità e falsità. Per evitare questo inconveniente, è consigliabile cercare di mantenere un’espressione spontanea e genuina, magari sfruttando la funzione di autoscatto con conto alla rovescia per catturare il momento più opportuno.

Infine, la preparazione e la concentrazione prima dello scatto rivestono un ruolo cruciale nel garantire risultati soddisfacenti. Evitare distrazioni e mantenere un atteggiamento rilassato e naturale può fare la differenza tra un’immagine mediocre e un’autentica rappresentazione di sé stessi.