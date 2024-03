La capacità di memoria è una delle caratteristiche più importanti considerate dagli acquirenti di smartphone. Anche se i dispositivi di fascia alta offrono spesso spazi di archiviazione generosi, molti utenti si trovano comunque a dover gestire lo spazio disponibile, specialmente considerando l‘accumulo di app, foto e video nel corso del tempo. Anche se l’iCloud di Apple è una scelta comune per la conservazione dei file, questo servizio può raggiungere il limite della sua offerta gratuita. In queste situazioni, gli utenti possono trovarsi a dover liberare spazio eliminando file non essenziali, ma spesso preferiscono cercare alternative che permettano loro di conservare tutti i propri dati.

iCloud, come liberare spazio?

Una soluzione sempre più popolare è il trasferimento dei file su un hard drive esterno. Questo approccio consente agli utenti di liberare spazio sia sul telefono che sull’iCloud senza perdere i propri dati. Esistono diversi modelli di hard drive esterni disponibili sul mercato, ma è importante scegliere un prodotto affidabile per garantire la sicurezza dei dati. Una volta trasferiti i file sull’hard drive esterno, gli utenti possono liberare spazio eliminando i duplicati presenti sul telefono e sull’iCloud, consentendo loro di mantenere un ambiente di archiviazione efficiente e organizzato.

Inoltre, l'utilizzo di un hard drive esterno offre agli utenti una maggiore flessibilità nel gestire i propri dati. Possono facilmente accedere ai file memorizzati sull'hard drive esterno da diversi dispositivi e possono anche conservare i dati in modo sicuro e protetto, riducendo al minimo il rischio di perdita o danneggiamento dei file. In definitiva, il trasferimento dei file su un hard drive esterno è una soluzione pratica e conveniente per gli utenti che desiderano massimizzare lo spazio di archiviazione disponibile sui loro dispositivi senza compromettere l'accessibilità e la sicurezza dei propri dati.